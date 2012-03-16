احکام اسلام عامل شکست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی پور، در خطبه های امروز نماز جمعه اراک با بیان اینکه، باید با محوریت ولایت فقیه، با پیاده کردن اندیشه و احکام اسلامی، جنگ نرم تحمیل شده از سوی دشمن را به شکست کشاند، افزود: پیروی از ولایت فقیه ما را در جبهه های مختلف پیروز کرده است و باید در جبهه جنگ نرم نیز از این داشته خود استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه، هدایت های رهبر معظم انقلاب داهیانه و هدایت گر و به نفع مسلمین است گفت: باید با حفظ اندیشه های اسلامی و علوم دینی و گسترش آن کشور و نظام را در مسیر پیشرفت و توسعه یاری کرد.

امام جمعه موقت اراک، دفاع از اصل ولایت فقیه را وظیفه همگانی دانست و گفت: ایران اسلامی دارای مردم خوبی است و در مقاطع مختلف نشان دادن پشت سر ولایت فقیه و رهبر خود گام برداشتند که انتخابات 12 اسفند نمونه بازر آن بود.

وی در ادامه به انقلاب های اسلامی و بیداری اسلامی در منطقه و کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این انقلاب ها نشات گرفته ار انقلاب اسلامی است که موجب وحشت دشمن به خصوص آمریکا شده است.

حجت السلام حسینی پور در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال نو، گفت: بیش از هر چیزی نزدیکی هموطنان به هم و صله ارحام از برکات آغاز سال است که مردم باید با سادگی و رعایت شئون اسلامی آنرا برگزار کنند.

وی کمک به همنوعان و نیازمندان را نیز مورد تاکید قرار داد.