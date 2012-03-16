مردم ایران همیشه در برابر دشمنان اسلام بیدار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف موسی سالمی در خطبه های نماز جمعه این هفته در شهریار با بیان قسمتی از دعای مکارم اخلاق صحیفه سجادیه امام سجاد اظهار داشت: شرافت و قداست انسان در دوری از گناه است و خداوند تبارک و تعالی تعهد کرده است انسانی که خود را آلوده به گناه و نیت گناه نمی کند، عزیزش می دارد این عزیز بودن ابتدا در میان خانواده و سپس در میان جامعه است.

وی ادامه داد: تلاش کنید که خداوند تعهد خود را به ما نشان دهد و با ترک معاصی و رفتن در مسیر و میل آنچه خداوند اراده کرده است این محبت را به سمت خود جلب کنید.

این مسئول بیان کرد: دعای مکارم اخلاق که از امام سید ساجدین عنوان شده، توصیه ای بود به کارمندان، مدیران، مسئولان و همه مردم چرا که دل، دل است و زنگار می آورد و پاک کردن زنگار دل به واسطه خواندن دعا است.

وی ادامه داد: امام سجاد در این دعا از خداوند می خواهد که عمر ایشان را در طاعت خود صرف کند و می گویند هر داده ثروت نیست و هر عمر هم عمر نیست، ثروتمند دنیایی زیاد وجود دارد و کسانی که عمر طولانی دارند در حالی که این دو مهم نیست بلکه چگونگی طول عمر و داشتن ثروت مهم است، همه می دانیم پولدار در این زمانه زیاد زندگی می کند اما پولداری همچون حضرت خدیجه نمی توانیم بیابیم.

این امام جمعه گفت: یاران امام حسین (ع) شب عاشورا خنده می کردند چراکه عمر پربهایشان به قیمت مقدار عقل الهی آنان بود پس چرا شب شهادتشان خنده کنان نباشند، آنان می دانستند عمر به همراه اطاعت خداوند و دوری از معاصی عقلانی تلقی می شود.

وی عنوان کرد: خداوند را از خودتان عصبانی نکنید، خداوند مدافع مومنین است و اینجا دو نکته مهم قابل ذکر است یکی سالگرد ارتحال یادگار حضرت امام خمینی (ره) مرحوم حاج احمد خمینی فرزند خاص امام عزیزی که سالها در کنار ایشان و در حال خدمت به ایشان بود، در امروز و دیگری نزدیک شدن به شروع سال جدید است.

پیروی از اسطوره هایی همچون امام خمینی (ره) سرآمد عقل است

امام جمعه شهریار اضافه کرد: یکی از نوه های حضرت امام کتابی را منتشر کرده است به نام فصل صبر که خاطرات دوران بستری شدن حضرت امام در آن گنجانده شده است، ایشان نوه خود را در همان بستر بیماری کنار خود می خواند و به او می گوید پدرداری و مادرداری را از پدرت احمد یاد بگیر ما اسطوره ای چون امام خمینی و پسر بزرگوارشان حاج احمد خمینی داریم و اقتدا به این عزیزان سرآمد عقل است.

وی ادامه داد: نکته دوم که باید به مردم عزیز شهریار بگویم آن است که زمان به سرعت می گذرد سال 90 گذشت و سال 91 را در پیش داریم باید دید چه برنامه هایی چه خدمتهایی را برای خود رقم زده ایم، عملکردی که باعث افتخار ما در میان خانواده و مردم باشد این زمان را ارزشمند می سازد.

این مسئول گفت: افراد موثر باشید و سربار نباشد، کاری کنید جامعه وجود شما را لمس کند و نبودتان احساس شود زیرا در جامعه ای زندگی می کنید که بزرگانی چون علامه مجلسی، شیخ مفید و روشنی ها در آن زندگی کرده اند.

سالمی افزود: مردم شهید پرور شهریار من پیشاپیش این عید باسعادت را به شما تبریک عرض می کنم و از شما می خواهم دست محرومین را بگیرید دلها را به دست بیاورید و همیار یکدیگر باشید.

ایرانیان الگوی مناسبی برای شکست استعمارگران در دنیا هستند

وی افزود: در این هفته بیداریهای اسلامی را شاهد بودیم، ایران ما شده الگوی همه دنیا برای شکست استعمارگران و زورگویان صهیونیست است و امیدوارم سال 91 سال ظهور حضرت حجت بن الحسن و سقوط دشمنان انقلاب اسلامی باشد.

امام جمعه شهریار گفت: آتش زدن قرآن و توهین به مقدسات عملکرد ناشایستی بود که به نیت ناامیدی مردم از طرف مستکبران انجام شد و این امر نه تنها چراغ امید را در دل مردم خاموش نکرد بلکه ایمان و رشته قوت قلب آنان را بیشتر از پیش افزود.

وی اظهار داشت: مردم اگر شما خوابتان می برد، دشمنان هرگز خوابشان نمی برد و باید همیشه در صحنه باشید آنچنان که در حماسه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشته اید و همیشه حضور خودتان را پررنگ نشان دادید.