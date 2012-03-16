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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

برنامه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

برنامه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از 8 فروردین 1391 آغاز می‌شود و فینال نیز در 30 ‏اردیبهشت 1391 در شهر مونیخ برگزار می شود.‏

به گزار خبرگزاری مهر، برنامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر اعلام شد:‏

دور رفت 27 و 28 مارس 2012 (8 و 9 فروردین 1391) ‏
آپوئل نیکوزیا قبرس – رئال مادرید اسپانیا ‏
المپیک مارسی فرانسه – بایرن مونیخ آلمان
بنفیکا پرتغال – چلسی انگلیس
میلان ایتالیا – بارسلونا اسپانیا

دور برگشت 3 و 4 آوریل 2012 (15 و 16 فروردین 1391)‏
رئال مادرید اسپانیا – آپوئل نیکوزیا قبرس
بایرن مونیخ آلمان – المپیک مارسی فرانسه
چلسی انگلیس – بنفیکا پرتغال
بارسلونا اسپانیا – میلان ایتالیا

برنامه مرحله نیمه نهایی رقابتها نیز به شرح زیر اعلام شده است:‏

دور رفت 17 و 18 آوریل 2012 (29 و 30 فروردین 1391)‏
برنده دیدار مارسی – بایرن با برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید
برنده دیدار بنفیکا – چلسی با برنده دیدار میلان – بارسلونا‏

دور برگشت 24 و 25 آوریل 2012 (5 و 6 اردیبهشت 1391)‏
برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید با برنده دیدار مارسی – بایرن‏
برنده دیدار میلان – بارسلونا با برنده دیدار بنفیکا – چلسی‏

فینال رقابتها نیز 19 می 2012 (30 اردیبهشت 1391) در ورزشگاه آلیانس آره نا مونیخ برگزار خواهد شد.‏

کد مطلب 1561305

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