برنامه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

به گزار خبرگزاری مهر، برنامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر اعلام شد:‏

دور رفت 27 و 28 مارس 2012 (8 و 9 فروردین 1391) ‏

آپوئل نیکوزیا قبرس – رئال مادرید اسپانیا ‏

المپیک مارسی فرانسه – بایرن مونیخ آلمان

بنفیکا پرتغال – چلسی انگلیس

میلان ایتالیا – بارسلونا اسپانیا



دور برگشت 3 و 4 آوریل 2012 (15 و 16 فروردین 1391)‏

رئال مادرید اسپانیا – آپوئل نیکوزیا قبرس

بایرن مونیخ آلمان – المپیک مارسی فرانسه

چلسی انگلیس – بنفیکا پرتغال

بارسلونا اسپانیا – میلان ایتالیا



برنامه مرحله نیمه نهایی رقابتها نیز به شرح زیر اعلام شده است:‏



دور رفت 17 و 18 آوریل 2012 (29 و 30 فروردین 1391)‏

برنده دیدار مارسی – بایرن با برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید

برنده دیدار بنفیکا – چلسی با برنده دیدار میلان – بارسلونا‏



دور برگشت 24 و 25 آوریل 2012 (5 و 6 اردیبهشت 1391)‏

برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید با برنده دیدار مارسی – بایرن‏

برنده دیدار میلان – بارسلونا با برنده دیدار بنفیکا – چلسی‏



فینال رقابتها نیز 19 می 2012 (30 اردیبهشت 1391) در ورزشگاه آلیانس آره نا مونیخ برگزار خواهد شد.‏