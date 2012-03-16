برنامه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

به گزار خبرگزاری مهر، برنامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر اعلام شد:
دور رفت 27 و 28 مارس 2012 (8 و 9 فروردین 1391)
آپوئل نیکوزیا قبرس – رئال مادرید اسپانیا
المپیک مارسی فرانسه – بایرن مونیخ آلمان
بنفیکا پرتغال – چلسی انگلیس
میلان ایتالیا – بارسلونا اسپانیا
دور برگشت 3 و 4 آوریل 2012 (15 و 16 فروردین 1391)
رئال مادرید اسپانیا – آپوئل نیکوزیا قبرس
بایرن مونیخ آلمان – المپیک مارسی فرانسه
چلسی انگلیس – بنفیکا پرتغال
بارسلونا اسپانیا – میلان ایتالیا
برنامه مرحله نیمه نهایی رقابتها نیز به شرح زیر اعلام شده است:
دور رفت 17 و 18 آوریل 2012 (29 و 30 فروردین 1391)
برنده دیدار مارسی – بایرن با برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید
برنده دیدار بنفیکا – چلسی با برنده دیدار میلان – بارسلونا
دور برگشت 24 و 25 آوریل 2012 (5 و 6 اردیبهشت 1391)
برنده دیدار آپوئل نیکوزیا – رئال مادرید با برنده دیدار مارسی – بایرن
برنده دیدار میلان – بارسلونا با برنده دیدار بنفیکا – چلسی
فینال رقابتها نیز 19 می 2012 (30 اردیبهشت 1391) در ورزشگاه آلیانس آره نا مونیخ برگزار خواهد شد.
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