مردم لرستان حضور دشمن شکن خود را در دور دوم انتخابات تکرار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد با اشاره به 29 اسفندماه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران اظهار داشت: این روز گرامیداشت وحدت، همدلی و هوشیاری مردم ایران در همه برهه ها است.

وی همچنین با اشاره به روز دوم فروردین ماه سالروز حمله رژیم ستمشاهی پهلوی به مدرسه فیضیه قم در سال 1342 یادآور شد: نعمت وجود انقلاب و نظام اسلامی مرهون خون شهدایی است که جان خود را فدای انقلاب و اسلام کرده اند.

امام جمعه موقت خرم آباد تصریح کرد: درخت تناور نظام ما ریشه در خون شهدای مدرسه فیضیه قم و سایر شهیدانی دارد که در برهه های مختلف از اسلام دفاع کرده اند.

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور و حماسی ملت در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم ایران با آگاهی کامل در انتخابات حضور پیدا کردند.

حجت الاسلام متقی نیا ادامه داد: خدا را سپاس گذاریم که ما را از نعمت وجود ملت آگاه و بابصیرت بهره مند کرده است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران با این حضور آگاهانه و به موقع خود در درگاه خداوند روسفید شدند، از مردم خواست در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی حوزه های انتخابیه استان بار دیگر حضور دشمن شکن خود را تکرار کنند.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به فرارسیدن سال نو و عید باستانی نوروز بیان داشت: فرا رسیدن سال نو نشانه معاد است و درس امید و سازندگی به مردم می دهد.

وی با بیان اینکه خوب است که سال جدید را در مساجد و مکانهای مقدس آغاز کنیم، اظهار داشت: گلزار شهدای خرم آباد برای مراسم تحویل سال غبارروبی شده و پذیرای مردم ولایی استان است.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین از فصل بهار به عنوان فصل زنده شدن طبیعت یاد کرد و ادامه داد: آحاد مختلف مردم استان به عنوان یک مسلمان و یک ایرانی وظیفه شناس باید در حفظ محیط زیست کوشا باشند.