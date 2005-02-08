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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۸

معاون خدمات شهري شهرداري تهران خبرداد :

بزرگترين بوستان درون شهري ،خرداد ماه سال آينده به بهره برداري مي رسد

معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: فاز اول بزرگترين بوستان درون شهري " آزادگان " ،خرداد ماه سال آينده به بهره برداري مي رسد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس جواد محمدي زاده در يكصد وبيست و ششمين جلسه شوراي شهر تهران گفت: طراحي بوستانهاي مادر با عنوان پليس واقع در شمال شرق ، چيتگر در شمال غرب ، آزادگان در جنوب شرق ، قائم درجنوب غرب و گفتگو آغاز شده است .

وي افزود: عمليات اجرايي اين بوستانها به 14 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد ، همچنين 27 هكتار بوستان 127 هكتاري آزادگان به بوستان مادر اختصاص پيدا مي كند كه اين بوستان بزرگترين بوستان درون شهري وداراي فضاهاي تفريحي ، ورزشي سرپوشيده وباز ، بازارچه خود اشتغالي ، سرويس بهداشتي ، سالن همايش و... است .

وي خاطر نشان كرد: عمليات اجرايي بوستان آزادگان از يك ماه قبل آغاز شده و اتمام پروژه 5 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و همچنين در صورت تامين 2 ميليارد تومان اعتبار فاز اول اين بوستان خرداد ماه آماده و به بهره برداري مي رسد. 

 

کد مطلب 156131

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