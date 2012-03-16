این طور سخن گفتن در مجلس صحیح نیست/ قانون عفاف و حجاب را اجرا کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین افزود: اجرای این قانون وظیفه کیست؟ دشمن با چنگ و دندان به جنگ ما آمده است، آن وقت شما با شوخی و مزاح با این مسئله روبرو می شوید؟ تهدیدات فرهنگی جدی است، شما همیشه مدیر و مسئول نیستید، از خود باقیات صالحات باقی بگذارید.

وی به رواج برخی بی ارزشیها اشاره کرد و خطاب به مردم ورامین گفت: به شما مردم مؤمن و انقلابی هشدار می دهم، امام(ره) و رهبری همواره از شما تجلیل کردند، روح شهدای ۱۵ خرداد و دفاع مقدس نظاره گر اعمال شماست، نگذارید شهر شما آلوده شود، اگرچه اکثریت زنان ما در شهرستان با چادر و حجاب کامل هستند، اما برخی صحنه ها هم وجود دارد که انسان را متاثر می سازد.

میهمانان ورامین حرمت میزبان را حفظ کنند

محمودی ادامه داد: از برخی تالارها صداهای ناهنجار شنیده می شود، چه نانی به خانه خود می برید، برخی مهاجران بسیار زننده در خیابانها حاضر می شوند، باید خود مهاجران متشرع و متدین آستین بالا بزنند و با هموطنان بدحجاب خود برخورد کنند،لازم است میهمان حرمت میزبان را حفظ کند.

وی با تقدیر از دانشگاه علمی کاربردی ورامین به دلیل اجرای طرح تفکیک جنسیتی گفت: مسئولان این دانشگاه به درخواست دلسوزانه علما و مراجع تقلید جامه عمل پوشانده و از اختلاط جنسیتی که سبب انحرافات وسیع اخلاقی نسل جوان می شود جلوگیری کردند.

تغییر روند مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اجرا شود

وی افزود: امروز دانشگاه علمی کاربردی ورامین به الگویی در سطح کشور تبدیل شده است، امیدواریم سایر دانشگاههای کشور خصوصا دانشگاه آزاد که شاهد تغییر مدیریت در سطح کلان بوده است تغییر روند مدیریت فرهنگی را به اجرا در آورد، این اوضاع سبب رنجش خاطر بسیاری از دلسوزان شده است.

امام جمعه موقت ورامین به ایام سال نو اشاره کرد و بیان داشت: اگرچه عید نوروز یک عید مذهبی نیست اما محاسن فراوانی دارد که مورد تأیید اسلام است، در عید در راه خدا به یکدیگر هدیه می دهیم، به بهانه نوروز به صله رحم پرداخته و به زیارت و دیدار همنوعان می رویم، به بحث نظافت و پاکیزگی که مورد تأکید اسلام است می پردازیم.

در نوروز شیاطین هم بیکار ننشسته اند

وی سپس با اشاره به برخی آسیبهای نوروز اضافه کرد: در نوروز شیاطین هم بیکار ننشسته اند، مراقب باشید، به زیباییها توجه کنید، از حواشی زشت بپرهیزید، سال نو را با دعا آغاز کنید، به سوی احسن الحال گام بردارید تا خداوند تبارک و تعالی از گناهان و معاصی ما درگذرد و ما را در سال آینده از بندگان خالص خود قرار دهد.

امام جمعه موقت ورامین سپس انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در ۱۲ اسفندماه حضور حماسی مردم بهت همگان را برانگیخت، مردم با حضور خود در انتخابات مجلس پیروی واقعی خود از ارزشها را به نمایش گذاشتند، در حقیقت ملت رشید ایران پیروز اصلی انتخابات بود، نامزدهای انتخاباتی نیز همه در این پیروزی نقش داشتند.

وی افزود: در شهرستان ورامین بیش از ۱۹۰ هزار نفر رأی دادند،۶۰ هزار نفر بیشتر از انتخابات قبلی مجلس که حضور ۶۷ درصدی بود؛ نامزد منتخب مردم حدود ۸۵ هزار رأی داشت، اینها همه عظمت و افتخار و زیبایی است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین یادآور شد: نماینده منتخب از این پس نماینده همه مردم است و باید مدافع حقوق همه مردم باشد، نامزدها هم بدانند دیگر رقابتها به پایان رسیده است، دست در دست هم برای این ملت کار کنند.

گرانیها جان مردم را به لب رسانده است

وی ادامه داد: دولت و مسئولان بیشتر قدر مردم را بدانند، این مردم علیرغم تبلیغات وسیع دشمن حماسه آفریدند، دولتمردان به جای شوخی و توپ در زمین یکدیگر انداختن به مشکلات مردم بپردازند، از مسئولیت شانه خالی نکنند، این گرانیها جان مردم را به لب رسانده است، منطقی نیست در آستانه سال جدید ۲۰۰ هزار تومان به نرخ بیمه ها افزوده شود، مسئولان نظام قدر این مردم را بیشتر بدانند، بیشتر به ملت خدمت کنند.

این مسئول با اشاره به فرمان تشکیل شورای عالی مجازی توسط رهبر انقلاب عنوان کرد: مردم از مسئولان عالیرتبه و مخاطبان رهبری انتظار دارند فرمان آقا را جدی بگیرند، فقط شعار ندهند، باید توجه داشت که دشمن از این ابزار چگونه بهره می برد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، رهبری به هنگام حساسیت را درک کرده و فرمان را صادر کردند.

امروز روزی نیست که تنها به جلسه ها و دعاها و کلاسها در پایگاههای بسیج اکتفا شود

وی که سخنانش با تکبیرهای متعدد مردم تأیید می شد، افزود: بسیجیان با غیرت کجا هستند؟ امروز روزی نیست که تنها به جلسه ها و دعاها و کلاسها در پایگاههای بسیج اکتفا کنید، امروز روز عمل است، مقطع حساس است، نباید گذاشت عده ای قلیل هویت دینی، ملی و انقلابی ما را مورد خدشه قرار دهند.

محمودی سپس اوضاع جهان را دردناک خوانده و یادآور شد: مردم غزه مورد تجاوز وحشیانه صهیونیستها هستند، از ۲۴ ساعت شبانه روز تنها شش ساعت برق دارند، در افغانستان آمریکاییها به منازل هجوم آورده و ۱۶ زن و کودک را کشتند، در بروکسل مسجد شیعیان را با کمال بی رحمی به آتش کشیده و امام جماعت آن را وحشیانه به شهادت رساندند، ملت مظلوم بحرین و عربستان همچنان سرکوب می شوند.

وی اضافه کرد: این موارد بیانگر این است که آمریکاییها و اسرائیلیها به شدت از رشد اسلام در هراسند، آنها می دانند بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست، مجلس مصر که روزی هم پیمان اسراییل بود قطع ارتباط با اسراییل را تصویب کرده است.