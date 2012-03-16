کشف 3 گور دسته جمعی در اردوگاه اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عدی الخدران قائم مقام منطقه الخالص اعلام کرد که در 3 گور دسته جمعی که در اردوگاه اشرف مقر گروهک تروریستی منافقین در 45 کیلومتری شمال غرب الخالص کشف شده است تعداد زیادی اجساد به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه شیوخ عشایر الخالص شدیدا خواهان خروج گروهک منافقین از استان دیاله هستند تصریح کرد: منافقین اراضی کشاورزی بسیاری را در اختیار خود دارد که مالکیت آنها متعلق به کشاورزان عراقی است و مردم عراق اسناد آنها را نیز دارند.

الخدران در بخش دیگر سخنان خود از احتمال انتقال سومین گروه منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی بغداد طی روزهای آتی خبر داد.