فيلمهاي ضعيف اكثرا توسط بخش دولتي تهيه شده اند

شهرام اشرف ابيانه، منتقد سينما در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"در مورد جشنواره و اعلام كانديداهاي بخش هاي مختلف گفت: فكر مي كنم كانديداها از مدتها قبل انتخاب شده بودند و به همين خاطر اعلام نام برندگان هيچ شوق وانگيزه اي ايجاد نمي كند و جوايز براساس حساب وكتابهاي خاصي داده مي شود.

وي افزود: اگر فيلم هايي در ساختار و كارگرداني هم ضعف داشته باشند و داراي تهيه كننده دولتي داشته باشند، حتما نامشان در ميان كانديداها است. اين نگاه، دولتي و انحصاري بودن جشنواره را مي رساند. كما اينكه فيلم هاي ارزشمند و خوب باغ هاي كندلوس ساخته ايرج كريمي و مرثيه برف ساخته جميل رستمي در بخش هاي مهم و اساسي و محوري جشنواره اصلا كانديدا نشدند.