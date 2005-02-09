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۲۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۴۹

يك منتقد سينما:

فيلمهاي ضعيف اكثرا توسط بخش دولتي تهيه شده اند

شهرام اشرف ابيانه: كانديدا شدن فيلم هاي توليدي توسط بخش دولتي انحصاري و دولتي بودن جشنواره را مي رساند.

شهرام اشرف ابيانه، منتقد سينما در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"در مورد جشنواره و اعلام كانديداهاي بخش هاي مختلف گفت: فكر مي كنم كانديداها از مدتها قبل انتخاب شده بودند و به همين خاطر اعلام نام برندگان هيچ شوق وانگيزه اي ايجاد نمي كند و جوايز براساس حساب وكتابهاي خاصي داده مي شود. 

وي افزود: اگر فيلم هايي  در ساختار و كارگرداني هم ضعف داشته باشند و داراي تهيه كننده دولتي داشته باشند، حتما نامشان در ميان كانديداها است. اين نگاه، دولتي و انحصاري بودن جشنواره را مي رساند. كما اينكه فيلم هاي ارزشمند و خوب باغ هاي كندلوس ساخته ايرج كريمي و مرثيه برف ساخته  جميل رستمي در بخش هاي مهم و اساسي و محوري جشنواره اصلا كانديدا نشدند.

کد مطلب 156132

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