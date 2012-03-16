تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاه از سوی شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه را تایید کرد.

در حوزه انتخابیه کرمانشاه عبدالرضا مصری و سید سعید حیدری طیب در مرحله اول به مجلس راه یافتند و جهانبخش امینی و محمد رزم برای تصدی سومین کرسی نمایندگی مردم کرمانشاه در دور دوم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان همچنین صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو و قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب را تایید کرده است.

سال 1391سال کوشش برای آموزش و گسترش حقوق بشر است

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام گفت: سال 1391 سال کوشش برای آموزش و گسترش حقوق بشر است.

سید محمد اکبری گفت: معمولا هر فردی در زندگی خود دارای اهداف کوتاه مدت و بلندمدت است. همچنین هر فردی اهداف خود را اولویت بندی می کنـد و بر این اساس کار و کوشش خود را برنامه ریزی می نمـاید. همیـن امر درباره هر گـروهی صدق می کند، من و دوستان گرامی به عنوان اعضای کمیسیـون حقـوق بشر کانون وکلای استان های کرمانشـاه و ایلام نیز در طول کار و تلاش پیوسته خود موارد فوق را در نظر داشته ایم و کوشیده ایم تا به نحو علمی، برنامه ریزی شده و البته با کوشش همیشگی در راستای انجام وظیفه مقدسی که به عهده گرفته ایم فعالیت کنیم.

وی افزود: بدیهی است که در بسیـاری موارد نمی توان گفت اهداف کاملاً تحقق یافتـه اند بلکه همواره جایی برای بازنگری، آسیب شناسی، برنامه ریزی بهتر و تلاش بیشتر وجود دارد و این ذات و ویژگی کارهای بشری است.

اکبری در پایان گفت: سال 1391 را سال کوشش برای آموزش و گسترش حقوق بشر نام می نهم، باشد که وظیفه بزرگ خویش را همواره مد نظر داشته باشیم و دمی از آن غفلت نکنیم و کار و کوشش خود را با نصب العین قرار دادن این نامگـذاری انجام دهیـم به امیـد آنکه در پایان سال 1391 کارنامه درخشـانی با نمره ای عالی داشته باشیم.



