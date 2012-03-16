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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد

مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد که براین اساس در حساس‌ترین بازی این مرحله تیم‌های شالکه آلمان و آتلتیک بیلبائو اسپانیا به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا از ساعت 15:15 امروز جمعه در "نیون" سوئیس برگزار شد که هشت تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند. تیم‌های حاضر در این مرحله از مسابقات طبق برنامه زیر به مصاف هم می‌روند:
* آلکمار هلند - والنسیای اسپانیا
* شالکه آلمان - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - متالیست اوکراین
* آتلتیکومادرید اسپانیا - هانوفر آلمان

کد مطلب 1561323

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