قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا از ساعت 15:15 امروز جمعه در "نیون" سوئیس برگزار شد که هشت تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند. تیم‌های حاضر در این مرحله از مسابقات طبق برنامه زیر به مصاف هم می‌روند:

* آلکمار هلند - والنسیای اسپانیا

* شالکه آلمان - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - متالیست اوکراین

* آتلتیکومادرید اسپانیا - هانوفر آلمان