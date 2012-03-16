محکومیت جوسازی رسانه ای علیه سوریه/تشویق به قتل سوریها شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عربی مبارزه با دخالت خارجی، رسانه های فتنه گر و تحریک کنندگان به قتل سوریها را محکوم کرد.



شورای عربی در بیانیه ای که دهها نفر از شخصیتهای رسانه ای و فعالان و پژوهشگران عرب آن را امضا و روزنامه السفیر لبنان آن را منتشر کرده است، از همه رسانه های عربی خواسته اند به معیارهای اخلاقی و حرفه ای پایبند باشد و آن را زیر پا نگذارند.



در این بیانیه آمده است انتشار خبرهایی که آتش فتنه را شعله ور می کند، اقدامی ابلهانه و تاسف بار است.



در این بیانیه تصریح شده است تنها راه حل بحران سوریه، آن چیزی است که ملت سوریه تصمیم می گیرد و اقدامات تحریک آمیز و جوسازی رسانه ای سبب تشدید بحران و افزایش کشتار می شود.



از جمله کسانی که این بیانیه را امضا کرده اند می توان به رفعت سید احمد، مصطفی حمدان، هاله المصراتی، فیصل جلول، قاسم سلام، عبدالقادر بن قرینه، احمد مناعی، جمال فیاض و آمال المنصوری اشاره کرد.



خاطر نشان می شود شبکه های العربیه و الجزیره در صدر شبکه های فتنه گری هستند که به دستور رژیمهای سعودی و قطر در اجرای سیاستهای سلطه جویانه غربی ها جنگ تبلیغاتی و رسانه ای تمام عیاری را علیه سوریه با پخش خبرهای دروغ و ساختگی و بزرگنمایی برخی حوادث و تطهیر گروههای تروریستی مسلح به راه انداخته اند.

