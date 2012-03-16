به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عسگریان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به مهم‌ترین موزه‌های استان افزود: موزه مردم‌شناسی رختشوی‌خانه در قلب بافت تاریخی شهر در منطقه پرتراکم مسکونی ساخته شده که ساختمان آن مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است.

وی ادامه داد: موزه باستان‌شناسی گنبد سلطانیه به عنوان یکی از بناهای عظیم اسلامی و شاید باشکوه‌ترین آنها که در جنوب غربی کهن دژ (ارگ سلطنتی) واقع شده، هر ساله مورد بازدید مهمانان نوروزی قرار می‌گیرد.

عسگریان همچنین با اشاره به این که بازار زنجان در ایام نوروز میزبان مسافران داخلی و خارجی خواهد بود، ادامه داد: مجموعه تاریخی بازار زنجان در بافت قدیمی این شهر قرار دارد و طولانی‌ترین بازار ایران به شمار می‌آید.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از ساماندهی آثار طبیعی موجود در استان زنجان خبر داد و افزود: مجموعه غارهای داش کسن که در 10 کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، نزدیکی روستای ویر از توابع همین بخش قرار گرفته، یکی از مکان‌های پر بازدید استان زنجان در ایام نوروز است.