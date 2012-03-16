گزیده ای از خطبه های نماز جمعه شهرستان های اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستان های اصفهان در خطبه های این هفته نماز پیرامون مسائل مختلفی از جمله تحولات سوریه، سوال از رئیس جمهور، نوروز، سالروز ملی شدن صنعت نفت و مباحث دیگر به سخنرانی پرداختند که در ادامه می خوانید.

رئیس جمهور در مورد برخی سؤال‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد

حجت‌الاسلام علی احتشام در آخرین خطبه نماز جمعه سال جاری در شهر کاشان با اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این نخستین دفعه‌ای بود که مجلس از این ظرفیت خود استفاده کرده و سئوالات متعددی در یک فضای معنوی و عاطفی مطرح شد که البته بعضی از سئوال‌ها نیز ماند.

وی با قدردانی از عملکرد دولت در بخش اقتصادی عنوان کرد: خرده‌گیری از دولت در مسائل اقتصادی از روی جهالت است، چرا که این دولت طرحی را اجرا کرد که سال‌ها کسی جرأت اجرایی کردن آن را نداشت ولی این دولت با وجود تهدیدها، تحریم‌ها و فشارها توانست این طرح ملی عظیم را به مرحله اجرا درآورد.

امام جمعه موقت کاشان یادآور شد: البته رئیس جمهور در مورد برخی سؤال‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد از جمله مسئله حجاب و فرهنگ کشور و همچنین قضیه وزیر اطلاعات که به حاشیه رفت و پاسخ نداد.

احتشام با اشاره به اینکه در مملکتی که اصل آن بر ولایت فقیه است همه باید تابع آن باشند، تصریح کرد:‌در این ملکت هر کس بخواهد در مسیر هدایت ثابت قدم بماند باید زیر لوای ولایت مطلقه فقیه کار خود را پیش برد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسئله سوریه پرداخت و گفت: مقاومت اسلامی با پشتیبانی حزب‌الله و پیگیری‌های جمهوری اسلامی در سوریه بار دیگر پوزه ابرقدرت به اصطلاح تک قطبی دنیا را به خاک مالید و دهان مستکبران را نیز خرد کرد.

احتشام افزود: در سوریه مقاومت اسلامی بار دیگر توانسته از ظرفیت اسلامی و انقلابی خود که نشأت گرفته از ام‌القرای جهان اسلام یعنی ایران اسلامی است به بهترین شکل استفاده کرده و نشان دهد که این شیوه بهترین نسخه برای مبارزه با ظالمان و مستکبران است.

وی در ادامه با اشاره به حادثه تصادف اتوبوس بلژیکی‌ها در سوئیس، از رفتار دوگانه غرب به شدت انتقاد کرد و ادامه داد: در حالی که پس از این سانحه رانندگی پیام‌های تسلیت زیادی صادر شد اما در عراق که طبق آخرین گزارشات قریب به یک میلیون نفر کشته شدند و یا در افغانستان که سرباز آمریکایی وحشیانه 16 زن و کودک را به رگبار بست هیچ کس خم به ابرو نیاورد.

خطیب نماز جمعه کاشان اضافه کرد: حتی در مورد غزه که هواپیماهای اسرائیلی آن را زیر و رو می‌کند به جای رژیم صهیونیستی، حماس را محکوم می‌کنند که چرا پاسخ حملات اسرائیل را داده و رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش‌بس کرده است.

احتشام متذکر شد: در قضیه حقوق بشر نیز ایران را به جرم اجرای احکام اسلامی به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، اما در مقابل جنایات بحرین که ملت مظلومش حق دفاع از خود را ندارند لب فرو بسته‌اند.

سوریه جزو حامیان مقتدر ایران بوده است

حجت‌الاسلام محمد رضا اسماعیلی ظهر امروز در نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان گلپایگان با بیان اینکه یکی از مسائل روز جهان مقابله غرب با سوریه است، یادآور شد: این روزها تروریست‌های مسلح غربی با چراغ سبز وارد کشور سوریه شده‌اند و به اعمال تروریستی دست می‌زنند.

وی ادامه داد: دولت سوریه نیز باید وقت زیادی برای مقابله با آنها صرف کند و مردم سوریه نیز حاضر نیستند که کشورهای غربی و خارجی برای آنها تصمیم بگیرند.

امام جمعه گلپایگان به اختلاف کشورهای غربی با سوریه اشاره و بیان کرد: سوریه خط مقدم جبهه مقابله با اسرائیل است و سال‌هاست که دولت مردان سوریه در برابر اسرائیل ایستاده‌اند و مقاومت و شالوده اصلی در سوریه و لبنان ریخته شده است.

وی با بیان اینکه سوریه از حامیان فلسطین و لبنان است، تصریح کرد: دولت سوریه همواره حامی مردم فلسطین و لبنان و غزه بوده است و زمانی که آنها از خانه و کاشانه رانده شدند، سوریه پناهگاهی برای پناهندگان و مبارزان فلسطین بشمار می‌آمده است.

اسماعیلی تاکید کرد: یکی دیگر از علل اختلاف سوریه و غرب این است که سوریه با اسرائیل سر میز مذاکره ننشست و راهی غیر از اعراب منطقه را پیش گرفت.

وی بیان داشت: سوریه از روز اول جزو حامیان مقتدر ایران بوده است و در هشت سال جنگ تحمیلی همواره در کنار ملت ایران ایستاد و این مهم‌ترین گناه سوریه است که از ایران الگو می‌گیرد.

خطیب جمعه گلپایگان اظهار کرد: همه این عوامل دست به دست هم داده که سوریه با غرب در تقابل باشد و مردم هوشیار و بیدار و با بصیرت سوریه در برابر استکبار بایستند و زیر بار زور و ستم نروند.

وی گفت: استکبار جهانی همواره درصدد ضربه زدن به ملت‌هاست و از هر راهی که بتواند زهر خودش را می‌ریزد و این ملت‌ها هستند که باید همواره با هوشیاری فتنه‌های دشمنان را خنثی کنند.

اسماعیلی همچنین به فرا رسیدن نوروز اشاره کرد و افزود: عید ما روزی است که در آن روز گناه نکنیم و نوروز بستر مناسبی است که دید و بازدیدها و صله ارحام انجام شود و کینه‌ها و کدورت‌ها از بین برود.

بودجه کشور نباید وابسته به نفت باشد

حجت‌الاسلام سید مصطفی طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردستان در حسینیه راهمیان این شهر به نزدیک بودن نوروز 91 اشاره کرد و اظهار داشت: اسلام زمانی که به ایران آمد خرافات را از عید نوروز کنار زد.

وی به حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت: توهینی که توسط نیروهای آمریکایی به قرآن کریم صورت گرفته عملی زشت بود و ما آن را محکوم می‌کنیم.

امام جمعه موقت اردستان به بررسی بودجه 91 در مجلس اشاره کرد و بیان داشت: بودجه کشور نباید وابسته به نفت باشد و باید نفت را از بودجه جدا کرد و درآمد آن را صرف احداث زیرساخت‌های کشور و تولید کرد.

وی همچنین به تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: باید 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور باید به این صندوق واریز تا صرف تولید شود.

طباطبایی‌نژاد به حضور رئیس جمهور در مجلس و طرح سوال از وی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از سوالاتی که از رئیس جمهور پرسیده شد، این بود که باید بخشی از درآمد کشور را به هدفمند کردن یارانه‌ها برای صنعت و تولید اختصاص داد که تاکنون چنین نبوده و شاهد افزایش تورم هستیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌های اردستان یا تعطیل شده یا به صورت نیمه موقت فعال هستند که برای راه اندازی آنها باید مساعدت لازم از طرف دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم اردستان در مجلس و امام جمعه موقت این شهر با بیان اینکه وحدت، دوستی، هم دلی و در کنار هم بودن سبب پیشرفت شهرستان اردستان است، تصریح کرد: تمامی مردم ارزشمند هستند و باید به آنها احترام گذاشت و این نیست که وقتی زمان خدمت فرا می‌رسد، تنها یک قشر را در نظر داشت.

خدمت رسانی شایسته مهم‌ترین هدف نمایندگان مجلس باشد

حجت‌السلام یحیی رهایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: یکی از سنت‌های حسنه در جامعه ما رسیدگی افراد به عملکرد خود طی ایام پایان سال است که اگر این رسم در اعمال و کردار و وظایف ما در قبال پروردگار عالم نیز به کار گرفته شود، بسیار سازنده است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم شهرضا و مناطق تابع در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چنین مردم بزرگواری که با وجود مشکلات و کمبودهای اقتصادی و معیشتی در تمامی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی با صلابت و درایت حاضر می‌شوند، شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید از این افتخار آفرینی‌های بزرگ در عمل قدردانی کنند.

امام جمعه موقت شهرضا با تشریح لزوم توجه نمایندگان مجلس به تسریع در حل مشکلات مردم افزود: نمایندگان مجلس باید وقت این قوه را در زمینه حل مشکلات و نارسایی‌های جامعه به کار گیرند و با تصویب قوانین سازنده و انجام نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌ها به مردم خدمت کنند.

وی با اشاره به برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی اختلاف بین جریان‌های اصول گرا و اصلاح طلب بود، اما در این انتخابات که تمامی کاندیداها از جریان اصول گرایی بودند، بروز یک سری بداخلاقی‌های بی سابقه در جریان انتخابات جای بحث دارد و امیدواریم در آینده شاهد بروز این رفتارها نباشیم.

رهایی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سالروز ارتحال یادگار امام (ره) افزود: ایشان همواره به عنوان یار و همراه امام خمینی (ره) در مقاطع مختلف و حساس مطرح بودند و به قول رهبر معظم انقلاب هر زمان موضوع حساسی پیش می‌آمد که نمی‌شد به حضرت امام (ره) منتقل کرد، از ایشان بهره‌مند می‌شدیم.

وی در ادامه با تشریح اهمیت ملی شدن صنعت نفت ایران گفت: آیت الله کاشانی با تلاش فراوان و سال‌ها مجاهدت این سرمایه عظیم ملی را پس از سال‌هایی که در اختیار پیر استعمار بود به یک صنعت ملی تبدیل کردند.

خطیب جمعه شهرضا با اشاره به ایام نوروز و نقش آن در تحکیم روابط اجتماعی و اخلاقی در جامعه اضافه کرد: در این ایام همگان باید تلاش کنند که به بهترین حالات و تغییرات آراسته شوند و از این روزها برای خدمت رسانی به دیگران و گره گشایی در مشکلات و مسایل مردم بهترین استفاده را ببرند.

وی ادامه داد: رعایت اخلاق در ایام نوروز از مهم‌ترین مواردی است که افراد باید به آن توجه داشته باشند و از بروز گناه و معصیت دوری کنند.