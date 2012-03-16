تقویت تولید در مرحله دوم هدفمندی/ موج دوم ساخت مسکن مهر در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر جمعه در هفتاد و چهارمین سفر شهرستانی خود، پیش از خطبه های نماز جمعه شهرری با بیان اینکه نگاه دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به اقشار متوسط و پایین جامعه است، افزود: اگر تولید تقویت شود در کنار آن هم قشر کارگر، تولید کننده و سایر اقشار درگیر با تولید، تقویت می شوند و همچنین وضعیت خودکفایی در کشور ساماندهی خواهد شد.

وی اظهار داشت: دولت معتقد است، بخشهایی از جامعه به توجه و حمایت بیشتری نیاز دارد و یکی از راههای رسیدن به این امر اجرای دقیق و کامل قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

این مسئول با انتقاد از کسانی که به جای تشکر از دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت را در روزنامه ها و رسانه های خود به زیر سئوال می کشند، اضافه کرد: این مبلغی که ماهانه در حساب مردم ریخته می شود، قبلا به حساب کسانی واریز می شد که سرمایه های مردم را از طرق مختلف قاچاق می کردند و اکنون که این راه بسته شده به مخالفت با دولت می پردازند.

وی به برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور به خصوص در استان تهران اشاره کرد و اظهار داشت: در این انتخابات بالاترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را در استان تهران شاهد بودیم.

حضور آگاهانه مردم خستگی دست اندرکاران انتخابات را از بین برد

تمدن با بیان این که 500 هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نیروهای اجرایی در استان تهران شرکت داشتند، افزود: حضور آگاهانه و پرنشاط مردم خستگی چهار ماهه دست اندرکاران را از بین برد و در مقابل دشمنان نظام اسلامی مرعوب و متحیر و در تحلیلهای خود دچار هذیان گویی شدند.

وی همچنین حماسه عظیم 22 بهمن را طلیعه انتخابات پرشکوه 12 اسفند ذکر کرد و بیان داشت: جشن حضور باشکوه و آگاهانه مردم در 22 بهمن و 12 اسفند با جشن بهار طبیعت دست به دست هم داده و باعث شد در پایان سال 90 کارنامه درخشانی را به جهان و جهانیان نشان دهیم.

استاندار تهران با بیان این که هر زمان و در هر مقطعی کشور با مشکلی روبرو شده، خیر و برکتی در پس این مشکل وجود داشته، اضافه کرد: دشمنان نظام از چند ماه قبل تلاش کردند تا میزان مشارکت مردم را در انتخابات کاهش دهند و با تحریمها و در فشار قرار دادن معیشت مردم خواستند به هدف خود برسند، اما این فشارها نتیجه عکس داشت و حضور چشمگیر مردم این مسئله را اثبات کرد.

ایران مرعوب تحریمها نخواهد شد

وی عنوان کرد: البته مسئولان هم راههای بی اثر کردن تحریمها را تدبیر کردند و من به صراحت می گویم که برای عبور از این تحریمها برنامه ریزی و چاره اندیشی شده و ما مرعوب این تحریمها نخواهیم شد.

تمدن با بیان این که ما قدر ولایت و جایگاه رهبری را در این شرایط بهتر و بیشتر از گذشته درک کردیم، افزود: راهنماییها و تدابیر مقام عظمای ولایت، مردم، کشور و انقلاب اسلامی را از تمام گردنه ها با توکل و استعانت به خداوند متعال عبور خواهد داد.

موج دوم ساخت مسکن مهر در استان تهران

وی از موج دوم ساخت مسکن مهر در استان تهران خبر داد و بیان کرد: در این مرحله سعی کرده ایم تا در نزدیکی مراکز سکونت اصلی این طرح ها را اجرا کنیم و به زودی شرایط برخورداری از این واحدهای مسکونی اعلام خواهد شد.

این مسئول از واگذاری 40 هزار واحد مسکن مهر در یک ماه آینده در استان تهران با حضور رئیس جمهور خبر داد و افزود: در 15 نقطه استان تهران این طرح در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده، یادآور شد: اگر این تعداد از واحدها ساخته نمی شد، اکنون وضعیت گرانی مسکن و کرایه ها قابل تحمل نبود.

تمدن واحدهای در نظر گرفته شده برای استان تهران را 323 هزار واحد دانسته و اضافه کرد: این تعداد واحدهای مسکونی را تا پایان سال 91 به مردم تحویل خواهیم داد.