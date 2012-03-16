تحقق جهاد اقتصادی پاسخ دندان شکنی به تحریم های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهار داشت: رهبر مظعم انقلاب عنوان جهاد اقتصادی را تنها مختص به سال 90 نمی دانند بلکه به نظر ایشان تازه در مرحله شروع کار قرار داریم و باید در سال های آینده در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

وی گفت: امسال گام های بلندی در رابطه با تحقق جهاد اقتصادی در کشور برداشته شده اما هنوز جای کار بسیار دارد و مسئولان دستگاه های اجرایی باید با یک برنامه ریزی زمان دار برای رسیدن به این آرمان تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: امروز دشمنان جمهوری اسلامی به این باور رسیده اند که ایران در عرصه های فن آوری هسته ای، نانو تکنولوژی و صنعت پزشکی به خودکفایی رسیده است و نمی توانند از این طریق ضربه ای به این کشور وارد کنند بنابر این سعی دارند از طریق بخش های سیاسی و اقتصادی وارد شوند.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک الگوی در سه قلمرو ملی، منطقه ای و جهانی شناخته شده است، رسالت سنگینی برای حفاظت از این جایگاه که دشمنان قصد ضربه زدن به آن را دارند بر عهده دارد.

وی گفت: اما دشمنان باید بدانند که ملت ایران مانند راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند همواره در تمام صحنه ها حضور دارند و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب می کنند.

وی همچنین ضمن تبریک سال نو به ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم سیستان و بلوچستان از همه آحاد ملت خواست، سال جدید را با تحول بنیادی در ذهن و جسم خود آغاز کنند.