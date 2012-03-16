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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

آیت الله سلیمانی:

تحقق جهاد اقتصادی پاسخ دندان شکنی به تحریم های دشمنان است

تحقق جهاد اقتصادی پاسخ دندان شکنی به تحریم های دشمنان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: ملت ایران پاسخ به تحریم ها و تهدیداتی که دشمن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند را فقط در تحقق جهاد اقتصادی می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهار داشت: رهبر مظعم انقلاب عنوان جهاد اقتصادی را تنها مختص به سال 90 نمی دانند بلکه به نظر ایشان تازه در مرحله شروع کار قرار داریم و باید در سال های آینده در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

وی گفت: امسال گام های بلندی در رابطه با تحقق جهاد اقتصادی در کشور برداشته شده اما هنوز جای کار بسیار دارد و مسئولان دستگاه های اجرایی باید با یک برنامه ریزی زمان دار برای رسیدن به این آرمان تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: امروز دشمنان جمهوری اسلامی به این باور رسیده اند که ایران در عرصه های فن آوری هسته ای، نانو تکنولوژی و صنعت پزشکی به خودکفایی رسیده است و نمی توانند از این طریق ضربه ای به این کشور وارد کنند بنابر این سعی دارند از طریق بخش های سیاسی و اقتصادی وارد شوند.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک الگوی در سه قلمرو ملی، منطقه ای و جهانی شناخته شده است، رسالت سنگینی برای حفاظت از این جایگاه که دشمنان قصد ضربه زدن به آن را دارند بر عهده دارد.

وی گفت: اما دشمنان باید بدانند که ملت ایران مانند راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند همواره در تمام صحنه ها حضور دارند و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب می کنند.

وی همچنین ضمن تبریک سال نو به ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم سیستان و بلوچستان از همه آحاد ملت خواست، سال جدید را با تحول بنیادی در ذهن و جسم خود آغاز کنند.

کد مطلب 1561344

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