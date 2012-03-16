مردم به یاری مستمندان توجه کنند/ لزوم توجه به جنبه های مثبت عید نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه کرمان اظهارداشت: در ایام عید نوروز باید در کنار سنتهایی که در جامعه وجود دارد توجه به جنبه های مثبت اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم پررنگ شدن جنبه های مثبت این ایام گفت: افراط و اسراف باید کنار گذاشته شود و در کنار آن توجه به مشکلات محرومان مورد توجه مردم باشد و اجازه دهند با کمک آنها مستمندان نیز روزهای خوبی را بگذارنند.

امام جمعه کرمان ادامه داد: دید و بازدید، صله رحم، بخشش دیگران و کنار گذاشتن گناهان و متحول شدن از جنبه های دیگری است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه به سالگرد ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران در این زمینه یک تحول بود و در واقع بعد از انقلاب بود که نفت عملا جنبه ملی پیدا کرد.

وی انقلاب را سرآغاز استقلال در جنبه های مختلف دانست و گفت: با آمدن امام راحل عملا راه پیشرفت و توسعه کشور باز شد و دست آمریکا هم از منابع نفتی ما کوتاه شد.

وی در ادامه به سالگرد ارتحال حاج احمد آقا خمینی اشاره کرد و گفت: ایشان در کنار امام راحل گامهای موثری برای توسعه انقلاب برداشت و باید درسها از این شخصیت بزرگ آموخت.



