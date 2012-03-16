خبرهای خوش بودجه 91 برای لرستان/ تقدیر از نقش آفرینی رسانه ها در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح جمعه در آخرین جلسه شورای اداری لرستان در سخنانی با تاکید بر مشارکت دستگاهها در برگزاری اردوهای راهیان نور اظهار داشت: همه دستگاههای مرتبط امکاناتی را که در اختیار دارند برای خدمات رسانی به کاروانهای راهیان نور به کار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی مناسب اثر تبلیغی و روانی مناسبی برای استان به همراه دارد، عنوان کرد: در این راستا نقاط ضعف سالهای گذشته رفع و نقاط قوت تقویت شود.

استاندار لرستان همچنین به آغاز سفرهای نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: باید به گونه ای عمل شود که میزان جذب و ماندگاری مسافران در استان نسبت به سالهای قبل افزایش یابد.

دهمرده با تاکید بر اینکه در مرکز لرستان برخی پروژه های زیرساختی در دست اجرا است، افزود: با بهره برداری از این پروژه ها زمینه توسعه استان در ابعاد مختلف بیش از پیش فراهم می شود.

وی همچنین به برخی رخدادهای سال 90 اشاره کرد و گفت: در سال جهاد اقتصادی با همت دستگاههای مختلف استان فعالیتهای جهادی خوبی شکل گرفت و معدل کار در این زمینه قابل قبول است.

استاندار لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل خوب مسئولان استان افزود: همدلی و همراهی در میان مدیران در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است.

دهمرده با اشاره به فعالیتهای علمی و فرهنگی صورت گرفته در سالجاری در لرستان افزود: راه اندازی مراکز آموزش عالی، افزایش میزان پذیرش دانشجو و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی در استان از جمله این توفیقات بوده است.

وی همچنین به برخی فعالیتهای صورت گرفته در حوزه حمل و نقل و انرژی اشاره کرد و گفت: آغاز سه پروژه زیرساختی راه آهن دورود - خرم آباد - جنوب، راه اهن دورود - بروجرد - غرب و آزاد راه خرم آباد - اراک با حضور رئیس جمهوری از جمله این فعالیتها بوده است.

دهمرده همچنین به آغاز اجرای پروژه راه آهن دورود - ازنا - الیگودرز اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در بخش کشاورزی توسعه روشهای آبیاری نوین و اجرای سدهای استان از جمله پروژه های در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در این راستا طی سالجاری عملیات اجرایی ساخت سد معشوره در استان لرستان آغاز شد که این سد به تنهایی سه برابر کل پروژه های مهار آب در لرستان ظرفیت ذخیره آب دارد.

استاندار لرستان همچنین اجرای پروژه های عمران شهری و فعالیتهای صورت گرفته در زمینه زیرساخت های گردشگری را از دیگر فعالیتهای صورت گرفته طی سالجاری برشمرد و بیان داشت: همچنین بودجه عمرانی استان لرستان در سالجاری از رتبه 27 ام کشور به رتبه پنجم ارتقا پیدا کرد.

دهمرده به برگزاری مطلوب انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در استان اشاره کرد و گفت: تدارک سنگینی برای برگزاری انتخابات در استان صورت گرفت و بسته انتخاباتی تدوین شده در این زمینه به خوبی اجرا شد.

وی همچنین از همکاری رسانه ها در جریان برگزاری انتخابات در لرستان تقدیر کرد و یادآور شد: اصحاب رسانه در تلطیف فضا و فرهنگ سازی انتخابات مشارکت مطلوبی داشتند.

استاندار لرستان همچنین از پیگیریهای ویژه برای اخذ ردیف های بودجه ای در لایحه بودجه 91خبر داد و بیان داشت: خبرهای خوبی در این زمینه وجود دارد که به زودی و با تصویب نهایی قانون بودجه اطلاع رسانی خواهد شد.