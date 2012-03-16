اولین جشن فارغ التحصیلی مرکز علمی کاربردی ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردبچه که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین سخن می گفت، افزود: این مرکز به عنوان تنها مرکز تحصیلات عالی بخش مرکزی شهرستان سه سال پیش با حدود ۱۲۰ دانشجو فعالیت خود را شروع کرد.

وی گفت: در حال حاضر این دانشگاه که به صورت هیئت امنایی اداره می شود به عنوان یک قطب علمی در منطقه به فعالیت خود ادامه می دهد.

این مسئول ادامه داد: مجموعه شهرستان همکاری خوبی با این مرکز داشته و همواره درصدد افزایش سرعت رشد آن بودند و اقدامات خوبی در مورد مکان دانشگاه، وضعیت علمی و اخلاقی و تعداد دانشجو صورت پذیرفته است.

حضور امام جمعه ورامین در هیئت امنای این مرکز موجب افتخار است

وی مهمترین افتخار این دانشگاه را عضویت آیت الله محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در هیئت امنای آن دانسته و بیان کرد: برای ما این افتخار بسیار مطلوبی است، موقعیت علمی و معنوی ایشان شان خاصی به دانشگاه در تهران و نیز شهرستان داده است، رهنمودهای ایشان همواره موجب رشد ما بوده که از جمله آنها می توان بحث تفکیک جنسیتی را عنوان کرد که بحمدالله امروز در این مرکز اجرا می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر روزهای دختران و پسران مرکز ما هم جداست و اختلاط جنسیتی که منشا بسیاری از موارد سوء فرهنگی بود وجود ندارد و به مجرد اینکه این طرح توسط ما مطرح شد بسیاری از دانشگاههای کشور در قم، اصفهان، مشهد و … از آن الگو گرفته و دانشگاه تک جنسیتی راه اندازی کردند.

دانشگاه علمی کاربردی ورامین قطب علمی منطقه است

کردبچه با بررسی اوضاع و جایگاه علمی این دانشگاه در منطقه گفت: دانشگاه علمی کاربردی ورامین قطب علمی منطقه است.

وی با اشاره به روند ملی شدن صنعت نفت افزود: معمولا در مدارس و محافل به بعد تاریخی این مهم پرداخته می شود و بعد حقوقی این پیروزی عظیم غافل می ماند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز ورامین یادآور شد: استکبار جهانی منابع کشورهای جهان سوم را جزو اموال خود می دانست و لذا طی قراردادی فروش نفت ایران تا سال ۱۳۶۱ هجری شمسی به انگلیس واگذار شده بود که این بزرگترین خیانت به کشور بود.

این مسئول و کارشناس امور حقوقی ادامه داد: سه گروه در ملی شدن صنعت نفت نقش داشتند، اول نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی، دوم جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق و سومین گروه که در برهه ای از زمان نقش کلید اساسی داشت فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی بود.

پس از رزم آرا مانع جدی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت وجود نداشت

وی عنوان کرد: این سه گروه به نتیجه رسیدند که تا رزم آرا به عنوان مزدور انگلستان باشد نمی توانند به ملی شدن نفت امید داشته باشند، لذا فداییان اسلام اقدام به اعدام انقلابی رزم آرا کردند و پس از وی دیگر مانع جدی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت وجود نداشت.

کردبچه افزود: پس از ملی شدن صنعت نفت و ابطال قرارداد ننگین با شرکت بریتیش پترولیوم کشور انگلیس در دیوان بین المللی حقوقی از ایران شکایت کرد، این دادگاه ۱۵ داور داشت که پس از دفاعهای حقوقی دکتر مصدق ۹ داور به نفع ایران رای دادند ولی انگلیس ناامید نشده و این مسئله را در شورای امنیت مطرح کرد و اولین قطعنامه ضد ایرانی در سال ۱۳۳۸ در سازمان ملل تصویب شد، انگلیس اولین کشوری بود که تحریمهای یک جانبه علیه کشورمان را نیز به اجرا درآورد.