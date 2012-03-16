مسئولان قدر خدمتگزاری به ملت مسلمان ایران را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم موسوی دامغانی ظهر جمعه در شورای اداری شهرستان شهریار و در مراسم استقبال از امام جمعه جدید شهریار گفت: باعث افتخار و میمنت است که با تحویل سال نو امام جمعه این شهر برای خدمتگزاری به اسلام و مردم تعیین شده و همگان مستحضر هستند که هر کسی برای خدمت به مردم حرکت کند این شخص دارای فضیلت انسانی و شعور معرفتی است.

این مسئول ادامه داد: قدر دانستن موقعیت خدمت گزاری از وظایف مسئولان نظام است و در هرجا هستیم به قدر شعاع و مسئولیت کاری خود باید وظایف خود را به بهترین نحو اجرایی کنیم و بدانیم این ملت خدمتگزار شناس هستند.

وی بیان کرد: بنابراین ما مسئولان نیاز شاخص به تربیت ابتدایی خود داریم و به واسطه چراغ روشنگر شهدای گرانقدرمان می توانیم به تربیت اصلح خود برای خدمت گزاری بپردازیم و خونها و آبروهای پاکی را که پای این نظام ریخته شده است، حفظ کنیم.

وی عنوان کرد: نماز جمعه نماز نظام است، نظام مقدس جمهوری اسلام ارکان اساسی خود را در بنیاد و پایگاه نماز پربرکت جمعه می بیند و نماز شیعه خاص تر است زیرا خاستگاه نماز جمعه حضرت مهدی (عج) هستند که امامان جمعه به نیابت و ولایت ایشان خطبه می خوانند و این جایگاه بلندی است که همه مسئولان در حفظ و نگهداری آن باید نقش داشته باشند.

مسئولان جنگ نرم را جدی بگیرند

این مسئول اظهار داشت: نکته دیگر قابل اهمیت مبحث جنگ نرم است و اینکه هدف این جنگ جوانان است و مسئولان و مردم باید بدانند این جنگ ترحم ندارد و با برنامه ریزیها و اهداف طولانی مدت دشمنان اسلام و مسلمین شکل گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل مقابله با جنگ نرم باید مردم و مسئولان در کنار مقام معظم رهبری و نماینده های آنان در قالب امام جمعه در زمره نیروهای دلسوز و با غیرت جامعه باشند.

خدمات حجت الاسلام خاتمی برگ زرینی برای مردم شهریار

دامغانی گفت: حجت الاسلام مرحوم ثمره ای بنیانگذار بنیادهای سخت افزاری از جمله مصلی و حوزه علمی در این شهرستان بودند و اکنون خیلی از ثمرات و نتایج زحمات وی مورد استفاده مردم قرار دارد و همچنین حجت الاسلام خاتمی با هفت سال خدمات ارزشمند خود توانسته برگی زرین در کارنامه درخشان این شهرستان از خود به یادگار بگذارد.

وی افزود: اکنون حجت الاسلام سالمی که در سه شهر گیلان غرب، همدان و خمینی شهر اصفهان امام جمعه بودند اکنون افتخار این را دارند که به عنوان امام جمعه شهریار خدمت خود را طی سه سال مسئولیت ابلاغ شده، انجام دهند.

تقدیر از مردم شهریار برای استقبال از امام جمعه جدید

این مسئول گفت: سه رکن اصلی در وظایف ائمه جماعات تعریف شده است که عبارت است از منشا اثر داشتن، آرامش بخشیدن وخدمات دهی که فضای روحانیت و فضای مردم که هم از فضل علمی و هم از لطف الهی برخورادارند باید بتوان به اهداف این سه محور دست بیابند.

وی با تقدیر و تشکر از مسئولان به دلیل حضور در شورای اداری شهرستان شهریار و همچنین مراسم استقبال از امام جمعه جدید این شهرستان گفت: امید است با تعامل بایدیگر گامهایی اساسی برای رضایت خاطر مردم در این شهرستان برداشته شود.