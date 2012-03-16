شادی مردم در نوروز با رعایت احکام اسلام همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به مشخص شدن نمایندگان منتخب مردم استان هرمزگان در مجلس نهم، بیان داشت: پس از انتخاب افراد می توان متوجه شد که نمایندگان منتخب تا چه حد برای رضای خدا و خدمت به مردم وارد صحنه انتخابات شدند و اگر تغییرات بسیاری در سطح زندگی نمایندگان پس از انتخابات ایجاد شود معلوم است که آن فرد برای رضای خدا وارد صجنه نشده بود.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن عید نوروز، اظهار داشت: مردم و کسبه استان هرمزگان توانسته اند طی چندین سال گذشته شرایط مناسبی را برای مهمانان نوروزی فراهم کنند و باید خدمت رسانی به مهمانان نوروزی امسال نیز به شکل بهتری انجام شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تاکید بر لزوم خانه تکانی معنوی و دوری از کدورتها همزمان با عید نوروز، تصریح کرد: مردم باید همزمان با عید نوروز به مسائل معنوی و احکام دین اسلام همچنان توجه داشته باشند در حالی که متاسفانه برخی افراد در تعطیلات نوروز برخی احکام را فراموش می کنند.

نعیم آبادی ادامه داد: همزمان با عید نوروز گناهانی همچون حسادت به یکدیگر و خرید هرچه بیشتر کالا برای نشان دادن برتری خود و همچنین عدم توجه به مسئله رعایت احکام اسلامی در مقابل نامحرمان بیشتر دیده می شود که مردم باید توجه داشته باشند شادی و تفریح آنها در نوروز باید با رعایت دستورات دین اسلام همراه باشد.

وی در ادامه با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروز، عنوان کرد: متاسفانه هر سال در این ایام بسیاری از هموطنان ما به علت عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در مسافرتهای نوروزی جان خود را از دست می دهند که باید مردم طبق فتوای تمامی علما برای حفظ جان خود و دیگران این قوانین را رعایت کنند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس افزود: خوشبختانه با تلاشهای پلیس راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در ایام نوروز در استان هرمزگان طی نوروز سال گذشته بیش از 170 نفر کاهش یافت و باید این تلاشها همچنان در امسال نیز ادامه داشته باشد.