سیستان و بلوچستان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران و تامین و استقرار امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرزهای شرقی برای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان شهدای بسیاری را در عرصه مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام کرده و اکنون این استان به عنوان یک مکان ناامن برای قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان تاکنون موفقیت های بسیار زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر داشته که کشف 132 تن ماده افیونی طی سالجاری با رشد 41 درصدی نسبت به سال گذشته نشان دهنده این ادعا است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان افزود: پس از سفر هیئت سازمان ملل و مینی دوبلین به استان همکاری کشورهای همسایه بویژه پاکستان در راستای مبارزه با مواد مخدر نتایج خوبی در بر داشته است.

وی بیان داشت: 50 میلیارد ریال از سوی وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر برای انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان مصوب شده است که تاکنون نیمی از این مبلغ به استان اختصاص داده شده و با اختصاص باقی مانده این اعتبار قسمت دیگری از مرزهای استان مسدود خواهد شد.

آزاد، برپایی 60 کارگاه آموزشی با موضوع اعتیاد، سمینار سراسری پیشگیری و درمان اعتیاد، ارائه مقالات و ساخت 44 برنامه تخصصی توسط صدا و سیما را از مهمترین اقدامات فرهنگی در کاهش مصرف مواد مخدر در استان بر شمرد.

وی گفت: کمک به فرد معتاد یک امر انسانی است و پیشگیری از اعتیاد در خانواده ها و محیط های کاری باید به عنوان یک ضرورت در دستور کار کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

وی از دستگاه های فرهنگی استان خواست با تدوین برنامه های فرهنگی در جهت ریشه کنی اعتیاد تلاش کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین برخورد با معتادان خیابانی، احداث و تجهیز مراکز ترک اعتیاد و شناسایی و انهدام کانون های باقیمانده قاچاق و توزیع مواد مخدر را خواستار شد.