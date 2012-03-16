کارمندان و فرهنگیان 70 درصد ایتام کشور را تحت کفالت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر اسماعیلی در جمع مسئولان ستاد اکرام ایتام استان یزد اظهار داشت: این نهاد در تلاش است تا طرح اکرام ایتام را به عنوان یک میراث فرهنگی در کشور و حتی دنیا به ثبت برساند.

وی بیان داشت: طرح اکرام ایتام باید به مرحله ای برسد که بتواند تمام نیازهای خانواده های محروم را رفع کند و به الگوی موثری برای کاهش فقر در جامعه تبدیل شود.

وی یکی از سیاستهای مهم برنامه پنج ساله پنجم را توسعه فرهنگ انفاق و ایثار در جامعه برشمرد و اظهار داشت: طرح اکرام، رفتارهای مثبت اجتماعی راتقویت می کند و در ایجاد توازن و تعادل رفتاری در جامعه نقش موثری دارد.

معاون مدیر کل امور حمایتهای اجتماعی کمیته امداد افزود: این نهاد مقدس باید شاکله مردمی خود را حفظ کند و با مشارکت خیران، شرایط عزتمندانه و آبرومندانه را برای فرزندان یتیم فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب حامیان اکرام باید هدفمند باشد، یادآور شد: ایتام باید بر اساس نیازسنجی صورت گرفته دسته بندی شوند و هر حامی نیکوکار بنا بر نوع نیاز یتیم، وی را تحت تکفل خود قرار دهد.

مراحل تعامل با حامیان، محور فعالیت طرح اکرام ایتام، نحوه نگهداشت و جذب حامیان از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.