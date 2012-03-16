افق روشنی از پیشرفت شهریار ترسیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان شهریار ظهر جمعه در شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: با ارزیابیهای انجام شده در میان مسئولان افقی روشن از پیشرفتهای اقتصادی و زیرساختی و همچنین تعالی رشد و پیشرفت جوانان این شهرستان در عرصه علم و دانش ترسیم شده است.

سیدعباس جوهری ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در طول حیات پر خیر و برکت 34 ساله خود همواره حضور بی نظیر مردم ولایت مدار را در صحنه ها و عرصه های مختلف دیده اند و به این مهم نیز بالیده است.

رشد 80 درصدی مردم شهریار در انتخابات مجلس نهم

این مسئول عنوان کرد: مردم شهریار نیز با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری وفاداری خود را به نظام و انقلاب با حضور حداکثری در انتخابات نشان داده اند که رشد 80 درصدی حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان دهنده اهمیت اعتقاد و عزم مبارک مردم شهریار نسبت به مسئولان و خدمتگزار خود است.

وی بیان کرد: تعدد شهدای شهریار و مولفه اجتماعی این شهرستان بیانگر عظمت پایگاه عبادی سیاسی نماز جمعه است و آنچنان که فرمایش مقام معظم رهبری به حضور پرشور مردم در نماز جمعه و اهمیت خدمت به نماز جمعه تاکید کرده اند نشان می دهد که نماز جمعه در خدمت دین و تقوا است.

تکمیل مصلی و حوزه علمی خواهران در دستور کار قرار گیرد

جوهری اظهار داشت: آنچه بنده از حسن خلق و بزرگواری امام جمعه پیشین شهریار به خاطر دارم و آموخته ام اکنون در امام جمعه جدید نیز می بینم و امیدوارم وی با در نظر گرفتن دو مسئله اساسی که بحث تکمیل مصلی نماز جمعه شهریار و همچنین تکمیل و راه اندازی حوزه علمی خواهران است در دستور کار و برنامه های ابتدایی خود کمک شایسته ای به مردم کند.

این مسئول با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه در اوایل سال آینده افتتاح مصلی نماز جمعه شهرستان شهریار و همچنین تکمیل حوزه علمی خواهران را داشته باشیم، گفت: امید است در راستای خدمت گزاری به مردم اقدمات موثر دیگر را در چشم انداز سیاستی خود تدوین کنیم.