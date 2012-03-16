عامل جنایت قندهار به آمریکا بازگردانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید مارتین" خبرنگار این شبکه می گوید: سرباز آمریکایی که با شلیک در یک روستا در قندهار باعث کشته شدن 16 غیر نظامی شد و پس از این حادثه به کویت منتقل شد، در حال بازگشت به آمریکاست.

این شبکه عنوان می کند که انتقال این نظامی آمریکایی به کویت علاوه بر برانگیختن خشم مقام‌های افغان، خشم مقام‌های کویت را هم بر انگیخته است.

این شبکه به نام این گروهبان آمریکایی که به افغان ها شلیک کرده را اشاره ای نکرد، اما عنوان نمود که وی احتمالاً به یک بازداشتگاه نظامی در ایالت کانزاس منتقل خواهد شد.

این نظامی آمریکایی در 21 اسفند ماه با گشودن آتش به روی ساکنان یک روستا در قندهار 16 نفر از آنان را کشت که این اقدام موجب خشم افغانها شد و شهروندان این کشور خواستار رسیدگی به جرم وی شدند.

لحظاتی پیش حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی آمریکا را متهم کرد که با گروه تحقیق افغانی مامور رسیدگی کننده به شلیک به روستائیان همکاری نمی کند.

کرزای گفت: نمایندگانی که برای تحقیق و بازجویی در این باره اعزام شده اند هیچ کمکی از سوی آمریکا برای انجام تحقیقات دریافت نکرده اند.

گرچه پیام های متناقضی از سوی آمریکایی ها درباره جرم این سرباز به گوش می‌رسد و برخی مواقع اخباری مبنی بر احتمال اعدام وی به گوش می رسد، اما مقام های پنتاگون اعلام کرده اند که این سرباز در وضعیت عادی نبوده و به همراه دو نفر دیگر الکل مصرف کرده بود. توجیهی که می تواند تقریباً به تبرئه وی به عنوان یک قاتل منتهی شود.