آلومینیوم هرمزگان یک امتیاز تا لیگ برتر/ توقف پیکان و ناکامی مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 13 دیدار پیگیری شد که در گروه "ب" تیم آلومینیوم هرمزگان در روز شکست برابر شهرداری یاسوج، با توجه به باخت ماشین سازی تبریز و تساوی گهر زاگرس دورود برای نخستین مرتبه در آستانه کسب جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتراست.

در گروه "الف" هم پیکان برابر ایرانجوان بوشهر به تساوی بدون گل رضایت داد تا تکلیف تیم صعود کننده از این گروه در هفته‌های پایانی مشخص شود.

نتایج دیدارهای هفته ‌بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* مس رفسنجان 2 - پارسه تهران صفر

* پیکان تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر

* سایپای قائمشهر صفر - گسترش فولاد تبریز یک

* ابومسلم مشهد 2 - استیل آذین سمنان 2

* پیام مخابرات فارس 2 - اتکای گلستان یک

* شهرداری بندرعباس صفر - شهرداری اراک یک

جدول رده بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 48 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 42 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 37 امتیاز

4- شهرداری اراک 32 امتیاز

5- سایپای شمال 30 امتیاز

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13- صنعت ساری 22 امتیاز

14- پارسه تهران 21 امتیاز

نتایج دیدارهای هفته ‌بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

* شهرداری یاسوج یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

* گهر زاگرس دورود یک - پاس همدان یک

* تربیت یزد یک - برق شیراز صفر

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - کاوه تهران یک

* ماشین سازی تبریز یک - نساجی مازندران 2

* گل‌گهر سیرجان 3 - نیروی زمینی تهران یک

* نفت مسجد سلیمان 2 - صنعتی خوزستان 2

جدول رده بندی گروه "ب":

1- آلومینیوم هرمزگان 46 امتیاز

2- گهر زاگرس دورود 35 امتیاز

3- ماشین سازی تبریز 34 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- نساجی مازندران 34 امتیاز - تفاضل گل 3+(یک بازی کمتر)

5- شهرداری یاسوج 32 امتیاز

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13- کاوه تهران 25 امتیاز

14- برق شیراز 18 امتیاز