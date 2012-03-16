فوران چشمه حیات بخش خرم آباد/ نشاط در رگهای شهر جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبر به سرعت در سطح شهر پخش می شود، راننده های تاکسی که از خیابان ساحلی می گذرند با کمی تامل پایشان را روی ترمز می گذارند تا مسافران بار دیگر فوران چشمه حیات بخش شهر خرم آباد را به تماشا بنشینند.

امروز روز زیبای شهر خرم آباد است، پس از پرواز ریزگردها حال نوبت دریاچه کیو خرم آباد است تا با جان گرفتنش به خرم آباد سلام دوباره دهد.

خبر به سرعت در شهر پخش می شوند، ما از نخستین کسانی هستیم که با تلفن مردم به محل دریاچه می رویم تا زیباترین خبر این روزهای پایانی سال را مخابره کنیم: حیات به دریاچه زیبای خرم آباد بازگشت!

همین دیروز بود که در هوای غبارآلود شهر که قدم می زدی مردمی را می دیدی که ناامیدانه به سطح خشک دریاچه چشم دوخته اند و گویا با حسرت روزهای زیبای دریاچه کیو را مرور می کنند. در کلامشان نگرانی را می شد شنید و دید.

امروز با پخش شدن خبر جوشش چشمه فصلی کیو در روزهای آخر اسفندماه بازهم خرم آبادی ها به سمت دریاچه سرازیر شده اند تا از اولین ساعات تولد این چشمه در روزهای پایانی سال 90 تصویر بگیرند.

دریاچه کیو جان شهر خرم آباد است و یا اگر بگوییم روح حیات بخش این شهر توریستی است پربیراه نگفته ایم. جاری شدن این دریاچه در قلب شهر خرم آباد دوباره زندگی را در این شهر جلا می دهد.

مرد میانسالی از کنارمان عبور می کند، در حال گرفتن فیلم با موبایلش از جوشش چشمه فصلی کیو است؛ می بیند خبرنگاریم می گوید تیتر بزنید "قلب خرم آباد شروع به تپیدن کرد..." می گوید که از همان دقایقی که شنیده است دریاچه زنده شده به سمت کیو آمده است تا شاهد این رخداد زیبای آخر سال باشد.

دریاچه نیلی رنگ کیو در شمال شهر خرم آباد در برخی ماههای سال خشک می شود و به اعتقاد بسیاری از مردم، این شهر در ماههایی که این دریاچه خشک است سرزندگی و نشاط گذشته را ندارد.

دریاچه کیو یکی از منحصربه فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در کنار پارک کیو قرار دارد."کیو" در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

آب این دریاچه از چشمه ای که در زیر آن قرار دارد تامین می شود. مساحت دریاچه کیو هفت هکتار و عمق آن بین سه تا هفت متر است.

دریاچه کیو در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزولات جوی،‌ بارها تا مرز خشک شدن پیش رفته و در بسیاری از فصول سال نیز کاملا خشک شده است.

به هر روی امروز خرم آباد شاهد جوشش چشمه فصلی این دریاچه بود تا در روزهای آینده بازهم مساحت این دریاچه که ماهها خشک بوده است را آب ذلال این چشمه پر کند.

یادم می آید هفته قبل بود که راننده تاکسی که از خیابان ساحلی می گذشت سرعتش را کم کرد و سرش را از پنجره ماشین بیرون آورد و تن خشکیده کیو را ورانداز کرد و آهی کشید! در نگاه مردم این شهر می شد نگرانی برای این دریاچه را لمس کرد.

دریاچه کیو برای مردم شهر خرم آباد بیش تر از یک دریاچه فصلی اهمیت دارد، این دریاچه با تاریخ، فرهنگ و سرزندگی این شهر گره خورده است همانطور که کارون با اهواز و زاینده رود با اصفهان.

مردم یکی یکی برای دیدن جریان آب روی تن خسته کیو می آیند، برخی می گویند روزها کارشان سر زدن به دریاچه بوده است و من فکر می کنم نگاه منتظرانه مردم خرم آباد قلب کیو را به تپیدن واداشت تا بازهم حیات در رگهای این شهر پرواز کند و اوج بگیرد.

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گزارش: صدیقه حسینی

عکس: محسن تیزهوش