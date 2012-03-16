به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه محصولات فرهنگی مذهبی شهرداری قم که در بوستان نرگس قم برگزار شد، گفت: قم به عنوان مرکز علمی و فرهنگی جهان اسلام باید محور توسعه کتابخوانی کشور باشد.



وی با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم بسیار مهم است، گفت: هر خدمتی که در راستای ترویج علم و کتاب باشد، در روز قیامت برای مروجانش به نور احسن بدل خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه کتابها بوستان علما هستند، افزود: اگر می‌خواهیم به رشد و توسعه علمی برسیم باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی را تقویت کنیم.



وی بر توسعه فرهنگی و علمی مناطق محروم تأکید کرد و گفت: منطقه 6 شهرداری قم بیش از همه مناطق استان نیاز به غنی‌سازی علمی و فرهنگی دارد و شهرداری باید در این زمینه پیشتاز باشد.



مناطق محروم قم از کمترین امکانات فرهنگی - ورزشی برخوردارند



آشتیانی با بیان اینکه نگذاریم مناطق محروم اقتصادی از لحاظ فرهنگی هم بی‌نصیب باشند، گفت: در مناطق محروم قم خانه‌های فقیرانه و متراکم، نیاز به تقویت بنیه علمی و فرهنگی دارند.



وی با اشاره به درخواست احمدی‌نژاد که معتقد است باید در هر منطقه یک سالن ورزشی ـ تفریحی مجهز باشد، افزود: متأسفانه مناطق محروم استان از کمترین امکانات فرهنگی - ورزشی برخوردارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان تربیت بدنی استان در زمینه اختصاص سالن‌های ورزشی به مناطق محروم گفت: چرا باید حتی جانبازان عزیز هم در زمینه ورزشی و تربیت بدنی دچار مشکلات عدیده‌ای باشند و کسی پاسخگوی نیازهای آنها نباشد.



آشتیانی افزود: این در حالی است که سازمان تربیت بدنی، سالن‌های ورزشی خود را به افراد حقیقی اجازه می‌دهد و به دنبال کسب منفعت است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه آموزش و پرورش باید به گونه‌ای عمل کند تا فرزندان بر والدین خود تأثیرگذار باشند، گفت: وقتی زمینه علمی و فرهنگی دانش‌آموزان را تقویت کنیم بدون شک می‌توانند تأثیرات آموزنده و مثبتی بر والدین خود داشته باشند.



وی از مسئولان خواست زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی را در میان اقشار مردم تقویت کنند و افزود: ایام نوروز فرصت مناسبی است که مسافران در مناطق خوش آب و هوا برای لحظاتی هم که شده مطالعه کنند.



آشتیانی از عملکرد شهرداری در ترویج کتابخوانی در بوستان‌ها تقدیر کرد و گفت: باید کاری کنیم که مطالعه کتاب بزرگترین دغدغه اوقات فراغت مردم و جوانان باشد.

