به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه محصولات فرهنگی مذهبی شهرداری قم که در بوستان نرگس قم برگزار شد، گفت: قم به عنوان مرکز علمی و فرهنگی جهان اسلام باید محور توسعه کتابخوانی کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم بسیار مهم است، گفت: هر خدمتی که در راستای ترویج علم و کتاب باشد، در روز قیامت برای مروجانش به نور احسن بدل خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه کتابها بوستان علما هستند، افزود: اگر میخواهیم به رشد و توسعه علمی برسیم باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی را تقویت کنیم.
وی بر توسعه فرهنگی و علمی مناطق محروم تأکید کرد و گفت: منطقه 6 شهرداری قم بیش از همه مناطق استان نیاز به غنیسازی علمی و فرهنگی دارد و شهرداری باید در این زمینه پیشتاز باشد.
مناطق محروم قم از کمترین امکانات فرهنگی - ورزشی برخوردارند
آشتیانی با بیان اینکه نگذاریم مناطق محروم اقتصادی از لحاظ فرهنگی هم بینصیب باشند، گفت: در مناطق محروم قم خانههای فقیرانه و متراکم، نیاز به تقویت بنیه علمی و فرهنگی دارند.
وی با اشاره به درخواست احمدینژاد که معتقد است باید در هر منطقه یک سالن ورزشی ـ تفریحی مجهز باشد، افزود: متأسفانه مناطق محروم استان از کمترین امکانات فرهنگی - ورزشی برخوردارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان تربیت بدنی استان در زمینه اختصاص سالنهای ورزشی به مناطق محروم گفت: چرا باید حتی جانبازان عزیز هم در زمینه ورزشی و تربیت بدنی دچار مشکلات عدیدهای باشند و کسی پاسخگوی نیازهای آنها نباشد.
آشتیانی افزود: این در حالی است که سازمان تربیت بدنی، سالنهای ورزشی خود را به افراد حقیقی اجازه میدهد و به دنبال کسب منفعت است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه آموزش و پرورش باید به گونهای عمل کند تا فرزندان بر والدین خود تأثیرگذار باشند، گفت: وقتی زمینه علمی و فرهنگی دانشآموزان را تقویت کنیم بدون شک میتوانند تأثیرات آموزنده و مثبتی بر والدین خود داشته باشند.
وی از مسئولان خواست زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی را در میان اقشار مردم تقویت کنند و افزود: ایام نوروز فرصت مناسبی است که مسافران در مناطق خوش آب و هوا برای لحظاتی هم که شده مطالعه کنند.
آشتیانی از عملکرد شهرداری در ترویج کتابخوانی در بوستانها تقدیر کرد و گفت: باید کاری کنیم که مطالعه کتاب بزرگترین دغدغه اوقات فراغت مردم و جوانان باشد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر میخواهیم زیرساختهای علمی خود را تقویت کنیم باید فرهنگ کتابخوانی را ترویج دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه محصولات فرهنگی مذهبی شهرداری قم که در بوستان نرگس قم برگزار شد، گفت: قم به عنوان مرکز علمی و فرهنگی جهان اسلام باید محور توسعه کتابخوانی کشور باشد.
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