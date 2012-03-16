تظاهرات ضد سعودی بحرینی های مقیم بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دفتر اطلاع رسانی مخالفان بحرین در خارج از این کشور با صدور بیانیه ای از تصمیم خود برای تظاهرات ضد سعودی خبر داد.

این تظاهرات 19 مارس (29 اسفند) در بیروت و در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در بیروت برگزار خواهد شد که در جریان آن دخالت عربستان سعودی در امور داخلی بحرین محکوم خواهد شد.

تظاهرات بحرینی های مقیم خارج به مناسبت نخستین سالروز ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین برگزار می شود.

رژیم دیکتاتوری آل خلیفه سال گذشته پس از آغاز قیام مردمی این کشور برای سرکوب هرچه بیشتر اعتراضات از نظامیان عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس موسوم به نیروهای سپر جزیره کمک گرفت.

این نیروها همچنان در بحرین حضور دارند و به آل خلیفه در سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آمیز کمک می کنند.