به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار به پایان رسید که در حساس‌ترین دیدار در گروه "الف" تیم‌های پیکان تهران و ایرانجوان بوشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند، گرچه با توجه به سایر دیدارها، این دو تیم شانس صعود از این گروه به لیگ برتر را دارند.

شهرداری بندرعباس هم در دیدار خاگی با یک گل مغلوب شهرداری اراک شد تا شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست دهد اما همچنان شانس صعود به دیدار پلی‌آف لیگ برتر را دارد اما شهرداری اراک از هیچ شانسی برای حضور در لیگ برتر برخوردار نیست. ضمن اینکه تیم‌های سایپا قائمشهر، فولاد یزد و اتکای گلستان هم با توجه به شکست برابر حریفان اندک شانس خود برای صعود به دیدار پلی‌آف را هم از دست دادند، البته در این بین مسئولان استیل آذین امیدوار هستند با بازگشت 12 امتیاز خود، به دیدار پلی‌آف صعود کنند.

در پائین جدول هم مس رفسنجان با 2 گل پارسه را از پیش رو برداشت تا از جمع قعرنشینان جدا شود و حریف تهرانی را به قعرجدول بفرستند اما همچنان این دو تیم به همراه پیام مخابرات و صنعت ساری که در این هفته برابر حریفانشان پیروز شده‌اند، در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند.

- نتایج کامل دیدارهای ‌بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* صنعت ساری یک - فولاد یزد صفر

* مس رفسنجان 2 - پارسه تهران صفر

* پیکان تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر

* سایپای قائمشهر صفر - گسترش فولاد تبریز یک

* ابومسلم مشهد 2 - استیل آذین سمنان 2

* پیام مخابرات فارس 2 - اتکای گلستان یک

* شهرداری بندرعباس صفر - شهرداری اراک یک

جدول رده‌بندی گروه الف:

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1- پیکان تهران 23 14 6 3 41 22 19+ 48 2- ایرانجوان بوشهر 23 11 9 3 27 14 13+ 42 3- شهرداری بندرعباس 23 10 7 6 25 22 3+ 37 4- شهرداری اراک 23 8 8 7 16 15 1+ 32 5- سایپا قائمشهر 23 7 9 7 22 19 3+ 30 6- فولاد یزد 23 7 9 7 21 20 1+ 30 7- ابومسلم مشهد 22 7 8 8 18 17 1+ 29 8- اتکا گلستان 23 8 5 10 18 19 1- 29 9- گسترش فولادتبریز 23 6 10 7 21 25 4- 28 10- استیل آذین 23 10 7 6 26 19 7+ 25* 11- پیام مخابرات 23 5 9 9 12 23 11- 24 12- مس رفسنجان 23 5 8 10 17 24 11- 23 13- صنعت ساری 23 6 4 13 18 32 14- 22 14- پارسه تهران 23 6 4 14 16 27 11- 21