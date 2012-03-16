به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار به پایان رسید که در حساسترین دیدار در گروه "الف" تیمهای پیکان تهران و ایرانجوان بوشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند، گرچه با توجه به سایر دیدارها، این دو تیم شانس صعود از این گروه به لیگ برتر را دارند.
شهرداری بندرعباس هم در دیدار خاگی با یک گل مغلوب شهرداری اراک شد تا شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست دهد اما همچنان شانس صعود به دیدار پلیآف لیگ برتر را دارد اما شهرداری اراک از هیچ شانسی برای حضور در لیگ برتر برخوردار نیست. ضمن اینکه تیمهای سایپا قائمشهر، فولاد یزد و اتکای گلستان هم با توجه به شکست برابر حریفان اندک شانس خود برای صعود به دیدار پلیآف را هم از دست دادند، البته در این بین مسئولان استیل آذین امیدوار هستند با بازگشت 12 امتیاز خود، به دیدار پلیآف صعود کنند.
در پائین جدول هم مس رفسنجان با 2 گل پارسه را از پیش رو برداشت تا از جمع قعرنشینان جدا شود و حریف تهرانی را به قعرجدول بفرستند اما همچنان این دو تیم به همراه پیام مخابرات و صنعت ساری که در این هفته برابر حریفانشان پیروز شدهاند، در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند.
- نتایج کامل دیدارهای بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
گروه الف:
* صنعت ساری یک - فولاد یزد صفر
* مس رفسنجان 2 - پارسه تهران صفر
* پیکان تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر
* سایپای قائمشهر صفر - گسترش فولاد تبریز یک
* ابومسلم مشهد 2 - استیل آذین سمنان 2
* پیام مخابرات فارس 2 - اتکای گلستان یک
* شهرداری بندرعباس صفر - شهرداری اراک یک
جدول ردهبندی گروه الف:
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1- پیکان تهران
|23
|14
|6
|3
|41
|22
|19+
|48
|2- ایرانجوان بوشهر
|23
|11
|9
|3
|27
|14
|13+
|42
|3- شهرداری بندرعباس
|23
|10
|7
|6
|25
|22
|3+
|37
|4- شهرداری اراک
|23
|8
|8
|7
|16
|15
|1+
|32
|5- سایپا قائمشهر
|23
|7
|9
|7
|22
|19
|3+
|30
|6- فولاد یزد
|23
|7
|9
|7
|21
|20
|1+
|30
|7- ابومسلم مشهد
|22
|7
|8
|8
|18
|17
|1+
|29
|8- اتکا گلستان
|23
|8
|5
|10
|18
|19
|1-
|29
|9- گسترش فولادتبریز
|23
|6
|10
|7
|21
|25
|4-
|28
|10- استیل آذین
|23
|10
|7
|6
|26
|19
|7+
|25*
|11- پیام مخابرات
|23
|5
|9
|9
|12
|23
|11-
|24
|12- مس رفسنجان
|23
|5
|8
|10
|17
|24
|11-
|23
|13- صنعت ساری
|23
|6
|4
|13
|18
|32
|14-
|22
|14- پارسه تهران
|23
|6
|4
|14
|16
|27
|11-
|21
* نکته: 12 امتیاز از تیم استیل آذین با رای فیفا کسر شده است
آلومینیوم هرمزگان، صدرنشین گروه "ب" هم با توجه به شکست در زمین شهرداری یاسوج نتوانست پیش از تعطیلات نوروزی به لیگ برتر صعود کند. در این گروه تیم ماشین سازی برابر میزبانش نساجی مازندران تن به شکست داد تا این تیم مازندرانی که یک دیدار عقب افتاده دارد، بعد آلومینیومیها، دیگر تیم این گروه باشد که روی کاغد شانس صعود به لیگ برتر را دارد.
گهر زاگرس دورود هم که در خانه شکست برابر پاس همدان را در دقایق پایانی با تساوی یک بر یک عوض کرد، گرچه به رده دوم صعود کرد اما دیگر شانسی برای صعود مستقیم به لیگ برتر ندارد. نکته جالب در گروه "ب" این است که 2 تیم شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را دارند و 12 تیم نیز روی کاغد میتوانند به دیدار پلیآف راه یابند.
در انتهای جدول این گروه هم برق شیراز برابر تربیت یزد تن به شکست داد تا کار سختی برای بقا در لیگ دسته اول داشته باشد. آنها باید در سه دیدار آینده پیروز شوند تا در سهمیه خود در این رقابتها را حفظ کنند. البته همچنان 12 تیم در این گروه در خطر سقوط به دسته پائینتر قرار دارند.
نتایج دیدارهای بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
گروه ب:
* شهرداری یاسوج یک - آلومینیوم هرمزگان صفر
* گهر زاگرس دورود یک - پاس همدان یک
* تربیت یزد یک - برق شیراز صفر
* شیرین فراز کرمانشاه صفر - کاوه تهران یک
* ماشین سازی تبریز یک - نساجی مازندران 2
* نفت مسجد سلیمان 2 - صنعتی خوزستان 2
* گلگهر سیرجان 3 - نیروی زمینی تهران یک
جدول ردهبندی گروه ب:
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1- آلومینیوم هرمزگان
|23
|13
|7
|3
|26
|11
|15+
|46
|2- گهر زاگرس
|23
|9
|8
|6
|21
|16
|5+
|35
|3- ماشینسازی تبریز
|23
|9
|7
|7
|28
|24
|4+
|34
|4- نساجی مازندران
|22
|10
|4
|8
|24
|21
|3+
|34
|5- شهرداری یاسوج
|23
|9
|5
|9
|22
|21
|1+
|32
|6- پاس همدان
|23
|8
|8
|7
|23
|23
|-
|32
|7- نیروی زمینی
|23
|7
|9
|7
|21
|21
|-
|30
|8- شیرین فراز کرمانشاه
|23
|7
|9
|7
|20
|22
|2-
|30
|9- نفت مسجد سلیمان
|23
|7
|9
|7
|22
|25
|3-
|30
|10- گلگهر سیرجان
|23
|8
|5
|10
|25
|24
|1-
|29
|11- تربیت یزد
|23
|7
|8
|8
|20
|23
|3-
|29
|12- صنعتی خوزستان
|22
|6
|8
|8
|20
|22
|2-
|26
|13- کاوه تهران
|23
|6
|7
|10
|22
|22
|-
|25
|14- برق شیراز
|23
|4
|6
|13
|11
|30
|19-
|18
برنامه هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:
گروه الف:
* شهرداری اراک - صنت ساری، ساعت 16:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* فولاد یزد - مس رفسنجان، ساعت 16:15، ورزشگاه نصیری یزد
* پارسه تهران - سایپا قائمشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران تهران
* استیل آذین سمنان - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی
* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا گلستان - ابومسلم مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی گرگان
* ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر
گروه ب:
* پاس همدان - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* کاوه تهران - گهر زاگرس درود، ساعت 16:15، ورزشگاه هما تهران
* برق شیراز - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نیروی زمینی تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا
* نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* آلومینیوم هرمزگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* صنعتی خوزستان - گلگهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
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