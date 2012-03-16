به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های نفت تهران و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در حالی از ساعت 16 و 30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزاد برگزار شد که برای تماشای این بازی کمتر از 10 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند.

با وجود اینکه بازی در یک روز تعطیل برگزار شد اما تماشاگران استقبال چندانی از این بازی به عمل نیاوردند. دیدار تیم های نفت تهران و پرسپولیس البته حواشی دیگر هم داشت که در زیر به آن اشاره می شود:

* پیش از آغاز مسابقه و در بین دو نیمه یاد شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدای زمین فوتبال چوار ایلام گرامی داشته شد. همچنین از سوی سازمان لیگ برتر و تماشاگران حاضر در ورزشگاه به روح فرزندان مرحوم امام خمینی (ره) ادای احترام شد.

* حسین بادامکی که در غیاب علی کریمی کاپیتانی پرسپولیس را بر عهده داشت از سوی تماشاگران تشویق شد.

* کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی که از مرخصی به ایران برگشته است امروز به همراه دستیارانش آنتونیو سیموئز و مارکار آقاجانیان برای تماشای بازی پرسپولیس و نفت به ورزشگاه آزادی آمده بود، ظاهرا کی روش روز گذشته به تهران بازگشته است.

* احمدرضا عابدزاده، کریم باقری و افشین پیروانی از تماشاگران ویژه بازی امروز بودند، عابدزاده بارها از سوی تماشاگران تشویق شد.

* مصطفی دنیزلی در چند صحنه نسبت به عملکرد داوران و بازیکنان خود اعتراض داشت که برای نشان اعتراض خود حتی از محوطه فنی مقابل نیمکت ذخیره ها فاصله گرفت.

* تماشاگران پرسپولیس که ظاهرا از قهرمانی استقلال در جام حذفی ناراضی بودند با سر دادن شعارهایی به ارتباط قهرمانی این تیم با موضوع دوپینگ می پرداختند.

* همچنین تماشاگران پرسپولیس شکست در دربی 74 را به آبی پوشان تهرانی یادآور می شدند.

* در نیمه اول یکی از بازیکنان تیم نفت روی نیمکت خوابیده بود که این صحنه از دید دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران پنهان نماند.

* سوشا مکانی دروازه بان تیم نفت تهران در بین دو نیمه نسبت به بازیکنان این تیم اعتراض داشت و با صدای بلند با آنها صحبت می کرد.

* تماشاگران پرسپولیس از گلزنی ایمون زاید خوشحال شده بودند و با سردادن شعار هرکی آبی بپوشه زاید سوراخش می کنه نسبت به این بازیکن ابراز احساسات می کردند.

* تعدادی از تماشاگران پرسپولیس در گوشه ای از ورزشگاه به تقلید از برنامه خنده بازار پرداخته و تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی را به تماشای دیدن قسمت بعدی برنامه دعوت می کردند!

* علی کریمی که در ترکیب اصلی پرسپولیس جای نداشت بارها از سوی تماشاگران مورد تشویق قرار گرفت.