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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۶

صبح امروز

مراسم پاياني جشنواره فيلم هاي حفاظتي نيروي انتظامي برگزار شد

نخستين جشنواره فيلم هاي حفاظتي - پليسي براي بهره برداري هر چه بيشتر از ابزارهاي سينمايي و تبليغاتي به منظور آگاه سازي مردم و پرسنل نيروي انتظامي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بيش از 150 اثر در دو بخش مستند و داستاني كه در مراكز حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در ساسر كشور تهيه شده است، به دبير خانه اين جشنواره ارسال گرديد كه از ميان اين آثار 19 فيلم مستند و 22 فيلم داستاني به بخش مسابقه راه يافته، سپس اين فيلم ها توسط هيات داوران مورد ارزيابي قرار گرفت.

بنا براين گزارش در بخش مستند اين جشنواره فيلم" تباني "ساخته حفاظت اطلاعات فرماندهي انتظامي استان كردستان و در بخش داستاني ، فيلم "پرواز 218 "ساخته حفاظت اطلاعات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مقام هاي نخست آثار برگزيده را به خود اختصاص دادند.

در مراسم اختتاميه اين جشنواره سردار سرلشگر دكتر فيروز آبادي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ، امير هاشمي رييس دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي انتظامي كل قوا و جمعي از مقامات حفاظت اطلاعات نظامي و نيروي انتظامي كشوري حضور داشتند و فيلم هاي برگزيده به نمايش درآمد.

کد مطلب 156143

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