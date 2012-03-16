به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی پس از پیروزی 3 بر صفر پرسپولیس برابر نفت تهران گفت: با توجه به اینکه ما در رقابتهای جام حذفی ناکام مانده بودیم و در لیگ برتر هم شانسی برای قهرمانی داریم، تلاش کردیم تا نتایج قابل قبولی در ادامه لیگ کسب کنیم و خوشحالم که امروز برابر نفت به یک پیروزی پرگل دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در دیدار برابر نفت برخی بازیکنان اصلی را به خدمت نداشتیم و با تشخیص کادر فنی روی نیمکت نشسته بودند اما توانستیم با ارائه یک بازی خوب به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم. امیدوارم در سال آینده هم این روند ادامه داشته باشد.

محمد نصرتی با بیان اینکه می خواهد گذشته را جبران کند گفت: من اشتباهی را مرتکب شدم که دیگر نمی خواهم به آن فکر کنم. هدفم این است که محبت های مردم را جبران کنم و امیدوارم مردم هم آن حرکت را فراموش کرده باشند. می خواهم برای پرسپولیس و تیم ملی مفید باشم و گذشته را فراموش کنم. این پیروزی هم عیدی ما به هواداران بود.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.