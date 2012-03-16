به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی پس از پیروزی تیم پرسپولیس برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: نفت در این فصل نشان داده تیم قدرتمندی است و پیروزی برابر آنها بسیار سخت بود اما با اینکه تعدادی از بازیکنان‌مان در این دیدار حضور نداشتند ولی حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به حریف بزنیم.

وی ادامه داد: این آخرین بازی ما در لیگ در سال 90 بود و می‌خواستیم با پیروزی در آن، هواداران را خوشحال کنیم که خوشبختانه در این بازی خوب گل زدیم و گلی هم دریافت نکردیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس همچنین اظهار داشت: ما همه تلاش‌ خود را انجام می‌دهیم تا نوسانات‌مان در این فصل از بین برود و سال 91 را با پیروزی‌های خوب و رسیدن به جایگاه مطلوب پیگیری کنیم.

بادامکی در پاسخ به این پرسش که انتظار واقع بینانه هواداران از عملکرد پرسپولیس در آسیا چه باید باشد؟، گفت: هدف نخست ما صعود از این گروه به عنوان تیم نخست است، گرچه کار سختی است اما امیدواریم با پتانسیل بالایی که پرسپولیس دارد، به این هدف مهم دست یابیم.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.