خیلی حرص خوردم اما پیروزی شیرینی بود/ چهارشنبه سختی در پیش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از برتری تیمش مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: اگر بازی هفته گذشته پرسپولیس مقابل مس کرمان را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهید کاملا مشخص است که در آن بازی از نظر خواستن و کیفیت فوتبال چیزی کمتر از امروز نداشتیم اما در نهایت به نتیجه تساوی رضایت دادیم.

وی عملکرد تیمش در نیمه دوم دیدار مقابل نفت را بهتر از نیمه اول خواند و گفت: ما در این مسابقه شانس های زیاد را به دست آوردیم و در نهایت به یک پیروزی خوب رسیدیم.

دنیزلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا اینقدر در بازی مقابل نفت کنار زمین حرص و جوش خوردید گفت: بله امروز یک مقدار زیاد حرص خوردم اما اینها در فوتبال عادی است، شاید اگر ورودم به زمین ممنوع نبود، وارد زمین هم می شدم!

وی همچنین در خصوص دلایل استراحت دادن به برخی از بازیکنان اصلی پرسپولیس گفت: خیلی بازی ها پشت سر هم است و مجبوریم که به برخی از بازیکنان استراحت بدهیم.

دنیزلی همچنین دیدار مقابل الشباب امارات در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را دشوار خواند و گفت: از امروز می توانید راجع به بازی با الشباب صحبت کنیم. در حال حاضر تمام تفکرات و انگیزه ما برای صعود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و در همین راستا یک چهارشنبه سخت و دشوار را مقابل الشباب پیش رو داریم.

یکی از خبرنگاران از دنیزلی در خصوص پنالتی هایی که در دیدار مقابل نفت تهران برای تیم او گرفته نشد، پرسید، که سرمربی پرسپولیس در پاسخ گفت: در مورد بازی قبلی صحبت می کنید! من در مورد داوری اظهار نظری نکرده و بررسی آن را به شما و کارشناسان واگذار می کنم، چرا که شما بهتر می توانید عملکرد داور را ارزیابی کنید، شما هم که این سوال را مطرح کردید چرا هفته قبل از من در خصوص داوری نپرسیدید!

دنیزلی در پاسخ به خبرنگاری که به او گفت: ایرادی ندارد در پایان دیدار مقابل الشباب با شما در مورد دیدار نفت تهران صحبت می کنم، گفت: لازم نیست در آن بازی هم در مورد داوری صحبت کنید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که پیرامون جایگاه پرسپولیس در لیگ برتر از او سوال کرد، گفت: اینکه در هفته های آینده با چه چیزی روبرو خواهیم شد را نمی دانم اما می توانم این را بگویم که تیم ما روندی رو به رشد را در پیش گرفته است.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.