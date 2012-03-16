خروج قطار زاهدان - تهران از ریل/ قطار مجددا به ریل برگرداننده شد

سید مصطفی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطار زاهدان - تهران صبح امروز با 170 نفر مسافر ایستگاه زاهدان را به مقصد تهران ترک کرد که بر اثر وزش طوفان شدید و جمع شدن ماسه بادی بر روی ریل حدود ساعت 13 این قطار پس از برخورد با تپه شن از ریل خارج شد.

وی گفت: از آنجایی که سرعت قطار زیاد نبوده، خوشبختانه هیچ خسارتی به مسافران و قطار وارد نشده است.

وی افزود: این اداره کل با اطلاع از وقوع این حادثه بلافاصله اقدام به اعزام اکیپ های فنی به منطقه فهرج کرد که با تلاش انجام شده پس از دو ساعت لوکوموتیو به خط ریلی بازگردانده و مسافران در کمال صحت و سلامت با همان قطار به مقصد مورد نظر حرکت کردند.