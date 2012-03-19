به گزارش خبرنگار مهر، تجربه نشان می دهد که هزینه های رومینگ ناخواسته، نحوه قطع و وصلی و اعلام مفقودی سیم کارت در ایام تعطیل، مشکلات پیامکهایی که به مقصد نمی رسند، عدم آنتن دهی مناسب و نرخ مکالمه در زمان مسافرت به خارج از ایران از جمله موضوعاتی است که همه ساله و با فرارسیدن سال نو برای مشترکان موبایل ابهاماتی ایجاد می کند و در برخی مواقع نیز هزینه های ناخواسته ای را به آنها تحمیل می کند.

براین اساس دانستن پاسخ این سوالات و نیز توجه به توصیه هایی که از سوی مسئولان در این باره اعلام می شود، می تواند تا حدود زیادی از هزینه های ناخواسته استفاده از تلفن همراه به عنوان کالای مصرفی و مورد نیاز مشترکان بکاهد.

ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، مکالمه با تلفن ثابت و چت و ایمیل با اینترنت در میان بسیاری از مردم به روشی مناسب برای تبریک سال نو تبدیل شده و به همین دلیل برقراری یک ارتباط موفق و بدون دغدغه با هر یک از این وسایل شاید کمترین و معقول ترین خواسته مشترکان در این ایام باشد.

از این رو اطلاع داشتن از راههایی که کمک می کند این مقولات با دردسر کمتری مورد استفاده قرار گیرند اهمیت دارد.

پیامهای تبریک عید را در لحظه تحویل سال نفرستیم

به گزارش مهر، اختلالات شبکه های ارتباطی در ایام نوروز به ویژه در ساعات ابتدایی تحویل سال نو به مراتب بیشتر از دیگر مواقع سال است و اگرچه مسئولان همه ساله وعده های زیادی قبل از شروع سال جدید و روزهای آغازین سال برای ایجاد شبکه ای بدون اختلال و مناسب برای برقراری ارتباط می دهند اما شواهد طی سالهای گذشته از افزایش بارترافیکی در این ساعات و اختلالات ارتباطی حکایت دارد. در اینکه حجم ترافیک در این ایام افزایش می یابد و کاربران نیز بیشتر از دیگر مواقع از وسایل ارتباطی مانند موبایل و تلفن استفاده می کنند شکی نیست و براین اساس به مشترکان تلفن همراه و تلفن ثابت توصیه می شود که تمامی تماسهای خود را در لحظه تحویل سال انجام ندهند و به دلیل حجم بالای شبکه در این زمان، تماسهای غیرضروری را به ساعات دیگر موکول کنند و برای ارسال پیام کوتاه نیز خیلی عجله نکرده و در فواصل مختلف نسبت به ارسال پیامک تبریک اقدام کنند.

موبایلمان را در شهرهای مرزی از حالت اتوماتیک خارج کنیم

با آغاز سفرهای نوروزی به مسافران شهرهای مرزی توصیه می‌شود برای جلوگیری از هزینه ناخواسته رومینگ به دلیل همپوشانی شبکه مخابرات با کشورهای هم مرز، موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج کنند چرا که امکان همپوشانی شبکه موبایل در شهرهای زابل و بازارچه مرزی تایباد با کشور افغانستان، آستارا با آذربایجان، شهرهای مرزی آذربایجان غربی با ارمنستان و ترکیه، شهرهای مرزی کردستان با عراق و ترکیه، منطقه فاو و روستاهای اطراف با عراق و کویت، شلمچه با عراق و جزایر خلیج فارس در صورت استفاده از شناور با امارات وجود دارد و براین اساس مشترکان تلفن همراه باید توجه داشته باشند که در این مناطق مرزی قبل از برقراری یا دریافت تماس موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج کرده و تنظیمات دستی انجام دهند در غیر این‌صورت برای شماره آنها، هزینه‌های رومینگ محاسبه خواهد شد.

حتی امکان همپوشانی مسافران نوروزی شهرهای مرزی شمالی کشور وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه ناخواسته رومینگ، این مشترکان باید توجه داشته باشند که هنگام اقامت در شهرهای مرزی مثل آستارا و عبور از گردنه حیران، با توجه به اینکه این شهرستان، هم مرز با کشور آذربایجان بوده و ارتباطات رومینگ نیز بین دو کشور برقرار است، برای جلوگیری از هزینه‌های ناخواسته رومینگ به هنگام استفاده از تلفن همراه، وضعیت انتخاب شبکه موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج و در حالت دستی قرار دهند.



بهترین راه ‌حل برای جلوگیری از هزینه رومینگ ناخواسته آن است که مشترکان از طریق جستجوی شبکه به صورت دستی (Manual) در گوشی خود شبکه اپراتوری موبایل را انتخاب کنند.



مفقودی و قطع و وصلی موبایل در ایام نوروز انجام می شود



به مسافران خارج از کشور توصیه می شود پیش از سفر شناسنامه تلفن همراه و آخرین صورتحساب پرداختی خود را نزد اقوام درجه یک گذاشته تا در صورت مفقود شدن تلفن همراه و یا بروز هرگونه مشکلی موضوع در دفاتر ایران قابل پیگیری باشد.



برای جستجوی شبکه موبایل در کشور میزبان نیز بهتر است مسافران با ورود به Setting گوشی خود و تنظیمات دستی، نسبت به یافتن شبکه اپراتوری اقدام کنند. مشترکان در زمان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل باید توجه کنند که فعال‌سازی PIN CODE سیم کارت و قفل رمزدار گوشی سوءاستفاده‌های احتمالی درصورت سرقت یا مفقودی تلفن را کاهش و خاموش کردن موبایل در اماکن شلوغ احتمال سوءاستفاده از تلفن را درصورت مفقودی به حداقل می‌رساند.



مشترکان باید برای حفظ و نگهداری سیم‌کارت و گوشی حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و آن را در اختیار افراد نا آشنا، متصدی هتل و... قرار ندهد و در موارد ضروری حتما سیم ‌کارت را از گوشی خارج کرده و نزد خود نگه دارند. همچنین بعد از پایان مکالمه با زدن دکمه قطع تلفن از قطع مکالمه خود اطمینان حاصل کنند تا هزینه ناشی از عدم قطع ارتباط را متحمل نشوند.

چنانچه ارتباط فرد به هر دلیل برقرار نشود یا در حین انجام مکالمه ارتباط قطع شد و یا درصورت شنیدن هر پیامی حتما از قطع ارتباط مطمئن و سپس اقدام به تماس مجدد صورت گیرد چرا که اگر تماس اولیه قطع نشود برقراری ارتباطهای همزمان موجب محاسبه هزینه‌های ناخواسته رومینگ خواهد شد.