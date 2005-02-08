تهيه كننده فيلم خلبان از فهرست نامزدهاي اسكار حذف شد

نمايي ازپوسترفيلم " خلبان "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين تهيه كننده نتوانست دررشته بهترين فيلم نامزد دريافت تنديس اسكارشود چرا كه درتعداد نامزدهاي اين جايزه محدوديت وجود دارد.
تنها دوتن ازچهارتهيه كننده اين فيلم براي كسب تنديس بايكديگربه رقابت مي پردازند. " خلبان " با نامزد شدن در11 رشته همچنان يكه تازمراسم اسكارست .اين فيلم كه درگيشه فروش با استقبال چشمگيري مواجه شد حاصل دومين همكاري " مارتين اسكورسيسي " و" لئوناردوديكاپريو" است وزندگي " هاوارد هيوز"، هنرپيشه وخلبان نامي جهان را درمحوريت دارد.
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