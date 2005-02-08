تهيه كننده فيلم خلبان از فهرست نامزدهاي اسكار حذف شد

"چارلزايوانزجونيور"، تهيه كننده اي كه "لئوناردوديكاپريو" را ترغيب كرد كه درفيلم "خلبان" نقش "هاوارد هيوز" را بازي كند، از فهرست نامزدهاي دريافت جايزه اسكار به دور ماند.