نخست وزير لبنان با خلع سلاح حزب الله مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، كرامي اجراي بند مربوط به خلع سلاح نيروهاي مقاومت كه در قطعنامه 1559 شوراي امنيت به آن اشاره شده است ، را رد كرد .



وي با پيچيده خواندن راهكار اجرايي قطعنامه 1559 شوراي امنيت درخلع سلاح حزب الله كه اين قطعنامه خواستار آن شده ، اعلام كرد : چه كسي مي تواند نيروهاي حزب الله را خلع سلاح كند چه كسي مي تواند اردوگاه هاي فلسطيني را خلع سلاح كند، خلع سلاح دراين مرحله وارد نيست .

عمر كرامي همچنين تصريح كرد : دولت به آنچه اكثريت درپارلمان درباره قانون انتخابات تصويب كنند، ملزم خواهد بود.



دراين حال سليمان فرنژيه وزير كشور لبنان پس از ديدار با شيخ عبدالامير قبلان رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان در واكنش به انتقادهاي وليد جنبلاط از دولت گفت : هر يك از ما موضعگيري خاص خود را داريم و تاريخ بر صداقت ما گواه خواهد داد و تاريخ جنبلاط هم بر صداقت وي شهادت خواهد داد.



وي درباره ربط دادن ميان قطعنامه 1559 و قانون انتخابات گفت : برخي در لبنان مطالبات اسرائيل را فرياد مي زنند واز منافع اين رژيم حمايت مي كنند و گروهي ديگر به نفع كشور عمل مي كنند.



شايان ذكر است عمر كرامي در واكنش به تصويب قطعنامه 1559 كه تحت فشارهاي آمريكا و فرانسه تصويب شد، گفته بود: در صورتي كه سوري ها خارج شوند چه كسي بقيه مفاد قطعنامه را سر وسامان خواهد داد، اشاره وي به اين بود كه چه تضميني وجود دارد كه اسرائيل مانند حوادث گذشته با سوء استفاده از اين وضعيت به لبنان حمله نكند، وي حوادث امنيتي بيروت در سال 1984 كه در پي خروج نيروهاي سوري به وجود آمد را يادآوري كرد، اسرائيل دو سال پيش از آن يعني در سال 1982 لبنان را اشغال كرده بود.

وي هشدارداد: برخي قدرتهاي خارجي وحدت داخلي و آشتي ملي لبناني ها و كشاندن آنها به سوي اوضاع مشابه كنوني در فلسطين و عراق را هدف نقشه هاي خود قرار داده اند.

گفتني است آمريكا چندي است فشارهاي فراواني را بر سوريه براي عقب نشيني نيروهايش از لبنان اعمال مي كند و در اين راستا ازحربه شوراي امنيت هم براي پيشبرد مقاصد و اهداف خاص خود در لبنان سوء استفاده كرد و قطعنامه 1559 را عليه سوريه و لبنان با اهرم فشار خود به تصويب رساند كه بر اساس آن از سوريه خواسته شده است كه نيروهايش را از لبنان خارج كند كه اين قطعنامه با واكنش شديد مقامات لبنان روبرو شد و آن را دخالت آشكار در امور داخلي كشورشان تلقي كردد .

لبنان تاكيد كرده است مساله حضور نيروهاي سوري بر اساس توافقنامه طائف عربستان صورت گرفته است و سوريه هرگز در امور داخلي لبنان دخالت نمي كند.

