به گزارش خبرنگار مهر، غبارروبی و گردگیری دیوارهای خانه، اسباب‌ها و زدودن سیاهی از روی آنها و دور ریختن وسایل ژنده در سال کهنه و نو کردن آنها در سال جدید همه از رسم‌های کهن ایرانیان است که هیچ سالی به فراموشی سپرده نمی‌شود و از گذشته تاکنون هنوز هم این رسم در بین مردم معمول است.



البته شاید این رسم نیکو همانند قدیم قوت ندارد زیرا در گذشته سادگی و بی آلایشی با این رسوم عجین بود و مردم آن زمان با حداقل امکاناتی که داشتند با دلی خوش برای رسیدن سالی نو لحظه شماری می کردند.



حکایت انار سرخ که برچیده شد



فاطمه قاسمی آن قدر زیبا رسم قدیم قم را برایت می گوید که دلت می خواهد زمان به گذشته برگردی و صفای خانه های کاهگلی را احساس کنی.



او که بیش از 60 سال سن دارد می گوید: در روزهای قدیم بانوان قمی تا قبل از رسیدن چهارشنبه آخر سال خانه های خود را پاکیزه می کردند و نمی گذاشتند کوچکترین آلودگی یا گردی از سال گذشته باقی بماند.

او با زبان شیرین قمی ادامه می دهد: فصل انار که می شد اول چند تا انار خوش خط و خال را برای سفره عید کنار می گذاشتند و از آن نگهداری می کردند تا روز عید که این انارها را بر روی سفره ها می گذاشتند و به نوعی نمادی از برکت بود.



قاسمی حرف از گندم و شادونه که می زند دلت هوایی می شود. او اضافه می کند: درست است آن زمان مثل امروز انواع و اقسام آجیل ها نبود ولی زنان قبل از عید تمام توان و سلیقه خود را می گذاشتند تا بهترین سفره را داشته باشند و برای سفره عید گندم و شادونه بو می دادند و نان کسمه می پختند.



این شهروند قمی در ادامه می گوید: با مخلوطی از گندم و شادونه و چند چیز دیگر «قاووتی» درست می شد که از هزاران معجون امروزی مقوی تر و از هر آجیلی خوشبوتر بود چرا که عطر صمیمیت داشت.



این حرفها آنقدر به دل می نشیند که دلت برای سادگی و صمیمیت گذشته های دور تنگ می شود و می خواهی از این تجملات امروزی دل بکنی و بروی به گذشته هایی که اگر چه تجملات و امکانات کمتری داشتند ولی بهانه های زیادی برای دل خوشی ایجاد می کردند.



سفره سنتی هنوز پابرجاست



پیر زن 90 ساله به نظر می رسد یا شاید هم بیشتر خانم کوچیک نام دارد و تو را به گذشته های دورتری می برد که خودش هم به سختی آنها را یاد می آورد. او می گوید: من یک لحظه از زندگی پر از مهربانی و آرامش آن روزها را به سال ها زندگی پر تلاطم امروزی نمی دهم.



خانم کوچیک آهی می‌کشد و می‌گوید: البته هر چقدر هم از آن سال ها بگذرد من به روش سنتی خود زندگی می کنم و هر سال سفره عیدم مانند آن روزهایی است که شاید کمتر کسی به یاد بیاورد.

او می گوید: از قدیم به یاد دارم که خانم‌های خانه‌دار قبل از عید، تخم مرغ ها را رنگ می کردند و به عنوان عیدی به هر کودکی یک تخم مرغ می دادند و بر سر سفره ها تخمه آفتابگردان بود و گندم و شادونه و انجیری که در فصلش برای روز مبادا که عید نام داشت خشک می کردند.



خانم کوچیک چنان از شادیهای دختر بچه ها برایت می گوید که دلت می خواهد همیشه بچه باشی با دلی بدون کینه و بدی. او بیان می کند: لحظه تحویل سال همه در خانه بزرگترها جمع می شدند بزرگترها دعا می کردند، بقیه آمین می گفتند و بعد از تحویل سال دخترها دور هم جمع می شدند و دست هایشان را به هم می دادند و می چرخیدند و به سرور مشغول می شدند.



به راستی که چقدر روزگار متفاوت شده و همه چیز با گذشته فرق کرده است. گاهی آنقدر دلتنگ روزهای قدیم می شوی که نفست می گیرد در این رنگارنگی ها.



دشت نوردی در روز سوم عید



حاج داوود تو را می برد به 70 سال پیش و می گوید: بعد از تحویل سال که همه دید و بازدیدها انجام می شد، روز سوم عید زنان به دشت می رفتند و مرسوم بود که تخمه آفتاب گردان نیز با خود می بردند.



او ادامه می دهد: این بیرون رفتن ها فقط به روز سوم عید خلاصه نمی شد بلکه در روز پنج و روز هفتم که "هفته به در" نام داشت هم دوباره این اتفاق صورت می گرفت ولی در روزهای پنج و هفتم دیگر این دشت و کوه رفتن ها مختص زنان نبود. همه دور هم برای لذت بردن از طبیعت راهی می شدند.

فلسفه کاشتن سبزه‌ای که روح آدمی را طراوت می‌بخشد



قدیمی ترها می گویند سبزه نمادی از برکت و شگون و کشت سبزی عید از مراسمی است که از قبل بوده و هم اکنون نیز در میان ایرانیان رواج دارد.



مردم همه شهرها و قم هم مانند آنها در اسفند و قبل از نوروز در ظرف‌های کوچکی گندم و جو و عدس و امثال اینها را سبز می کنند و این سبزه ها را در سفره عید گذاشته و تا روز سیزده نوروز نگه می‌دارند.



در ایران کهن، بـیست و پنج روز پیش از نوروز، در میدان شهر، دوازده ستون از خشت خام بر پا می شد و بر فراز هر ستونی دانه هایی از حبوبات می کاشتند و در ششمین روز فروردین، با سرود و ترنم و شادی، این سبزه ها را کنده و برای فرخندگی به هر سو پراکنده می کردند.



آئین زیبای پنجشنبه آخر سال و یادی از گذشتگان



یکی از آیـین های کهن پـیش از نوروز یادکردن از مردگان است که به این مناسبت بر سر مزار درگذشتگان می روند و برای آنان خیرات می دهند. شهروندان قم در موقع تحویل سال به زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) و قبور امامزادگان می روند و برای رسیدن به آرزوهای خود دعا می‌خوانند. زیارت از مزار شهیدان انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آنان هم از جمله مراسم پسندیده این روز است.



سفره هفت رنگ هفت سین



یکی دیگر از آیین های نوروزی که از گذشته پیشینه داشته و هم امروز تقریبا در همه شهرهای ایران به خصوص قم رایج است تزئین سفره هفت سین است و این رسم و باوری کهن بوده که همه اعضای خانواده در موقع سال تحویل در خانه و کاشانه خود در کنار سفره هفت سین سال نو دور هم جمع می شوند.

در سفره سفید رنگ هفت سین، از جمله هفت روئیدنی خوراکی است که با حرف "س" آغاز می شود و نماد و شگونی بر فراوانی روئیدنی ها است. در سفره هفت سین سیب، سبزه، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سمنو و مانند اینها می گذارند.



علاوه بر اینها آینه، شمع، ظرفی آب که نارنج در آن است، تخم مرغ رنگ کرده، ماهی قرمز، نان، سبزی، گلاب، گل، سنبل، سکه و قرآن نیز زینت بخش و آسمانی کردن سفره هفت سین است که امروزه برخی از آنها از سبد سفره عیدانه حذف شده است.



البته علت گزینش هفت سین روشن نیست، اما عدد هفت یکی از اعداد مورد احترام و مذهبی ایرانیان باستان بوده است.



یا مقلب القلوب والابصار



از همه اینها که بگذریم تمامی این کارها پشت زمینه ای هستند برای لحظه ای که صدای عید می آید و چشمانت را می بندی و دستانت را به سوی آسمان دراز می کنی و «یا مقلب القلوب والابصار» زمزمه لبهایت می شود و «یا مدبرالیل و النهار» پس از آن دلت را جلا می دهد و سپس می گویی «یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال». آمین یا رب العالمین.