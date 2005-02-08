  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۲

معاون دانشجويي دانشگاه يزد در گفت و گو با "مهر" خبر داد :

وام تحصيلي دانشجويان نوبت دوم دانشگاه يزد پرداخت مي شود

معاون دانشجويي دانشگاه يزد گفت : اعتبارات لازم جهت پرداخت وام تحصيلي دانشجويان نوبت دانشگاه يزد تامين شده است و اين وام به زودي به دانشجويان پرداخت مي شود.

دكتر محمد علي امراللهي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : وام هاي تحصيلي دانشجويان نوبت دوم دانشگاه يزد با پي گيري مسئولان دانشگاه يزد به زودي پرداخت مي شود.

وي تصريح كرد : دانشجويان نوبت دوم در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانند از اين وام استفاده كنند. دانشجويان دوره كارشناسي مي توانند در طول دوره تحصيل خود از يك ميليون و دويست هزار تومان و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از سه ميليون تومان وام تحصيلي استفاده كنند.

معاون دانشجويي دانشگاه يزد افزود : در حال حاضر دانشجويان دوره كارشناسي ورودي 1382 و 1383 مي توانند 300 هزار تومان و دانشجويان كارشناسي ارشد نيز 5/1 ميليون تومان وام براي سال جاري دريافت كنند.

با توجه به افزايش شهريه دانشجويان نوبت دوم دانشگاه ها، اين وام مي تواند كمك فراواني به دانشجويان نوبت دوم كند.

کد مطلب 156165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها