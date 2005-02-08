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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۳۲

آيت الله واعظ طبسي در ديدار جمعي از نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي :

امروز راه ما همان راهي است كه امام (ره) پيمود // سياست ما صلح طلبي و آزادي خواهي براي همه ملت ها است

آيت الله واعظ طبسي در ديدار با 1500 نفر از نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي، فرماندهان روحانيون عقيدتي سياسي و مسوولين حوزه هاي نمايندگي ولي فقيه در نيروهاي نظامي گفت: امروز جهاد مقدس شما، آمادگي براي دفاع در برابر بيگانگان و فريادهايي است كه ما را به دخالت نظامي تهديد مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: ما بايد هر چه مي توانيم قدرت دفاعي خود را در برابر حركت ها و تهديدهاي نظامي احتمالي دشمن بالا ببريم.

توليت آستان قدس رضوي قدرت بالاي مديريت و رهبري حضرت امام (ره) را الهام گرفته از شيوه ائمه معصومين(ع) دانست و گفت: ايشان 2 خصوصيت مهم داشتند كه يكي  داشتن هدف، ايمان به هدف و برنامه ريزي براي رسيدن به آن هدف و ديگري هم برخورداري از سعه صدر و قدرت تحمل سلايق متفاوت بود.

وي تصريح كرد: امروز نيز توسط رهبر بزرگوارمان، ارتش و ملت با همين امتيازات و ويژگي ها اداره مي شود، اين رهبري خردمندانه است كه دنيا را مرعوب كرده و در برابر انقلاب به اعجاز و حتي تحسين برانگيخته است.

نماينده ولي فقيه در خراسان  افزود: چنين فرماندهي است كه ملت برخوردار از هويت و اصالت را پايبند به فرهنگ، تمدن و اخلاق و سنت هاي اعتقادي خود، تربيت  مي كند، بنابراين چنين ملتي در برابر دشمن بطور استوار و محكم مقاومت مي كند.

وي تاكيد كرد: ملت ما در مدت اين 26 سال نشان داد ملت بزرگ و حق شناسي است و اسلام را با همه وجود انتخاب كرده و به نظام و انقلاب پايبند است.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اعلام اينكه سياست ما صلح طلبي و آزادي خواهي براي همه ملت ها است، گفت: هرگز در برابر شعارهاي دشمنان منعطف نمي شويم و بايد براي مجهز شدن به سلاح هاي قوي و پيشرفته روز تلاش كنيم.

وي ضمن توصيه به نيروهاي مسلح براي وحدت و انسجام بيشتر،گفت: اطلاعات خود را درباره دشمنان و تجهيزات آنان بالا برده، دشمن را دقيق بشناسيد و راه نفوذ او را با فكر، تدبير، مشورت و هماهنگي ببنديد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، آيت الله واعظ طبسي در پايان تاكيد كرد: امروز راه ما همان راهي است كه امام (ره) پيمود و ما را در آن مسير قرار داد.

 

کد مطلب 156168

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