سوريه اجراي قطعنامه 1559شوراي امنيت را منشاء بحران و تشنج معرفي كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه" الايام" بحرين، فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه و تري رود لارسن فرستاده كوفي عنان ومسئول پيگيري اجراي قطعنامه 1559 روز گذشته دردمشق تاثيرات منفي اجراي قعطنامه شوراي امنيت بر اوضاع داخلي لبنان را مورد بررسي قرار دادند.

وزيرامورخارجه سوريه با ابرازتاسف نسبت به صدوربرخي ازقطعنامه هاي شوراي امنيت كه عامل تشنج وبحران درمنطقه است گفت: برخي از قطعنامه شوراي امنيت بجاي اينكه عامل حفظ صلح و امنيت بين المللي باشند، عامل وسرمنشاء بحران و تشنج هستند.

الشرع تاكيد كرد: جامعه بين المللي امروزبيش ازهر زمان ديگري خواهان پايبندي به اهداف ومقاصدي است كه منشورسازمان ملل متحد به دوراز گزينشي عمل كردن دراجراي قطعنامه هاي بين المللي تاكيد دارد.

پس ازاين ديدار،لارسن مسئول تهيه وارائه گزارش به سازمان ملل متحد درمورد اجراي قطعنامه 1559 مقر وزارت خارجه سوريه را بدون گفتگو با خبرنگاران ترك كرد.