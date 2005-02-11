712 نفر از بيماران هموفيلي ديه كامل مي گيرند

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: هزينه درمان گذشته بيماران كه توسط سازمان پزشكي قانوني كارشناسي شده 2 ميليارد و 720 ميليون ريال بوده كه دررابطه با هزينه درمان بيماران مبتلا به ايدز در تاريخ كارشناسي جمعا ساليانه 522 ميليون ريال برآورد شده است.

وي تصريح كرد: مبناي محاسبات در سال 81 بر اساس هزينه ماهيانه 150 هزار تومان بوده اما در شرايط كنوني هزينه درمان بيماران مبتلا به ايدز ماهيانه يك ميليون و 30 هزار تومان خواهد بود، كه دادگاه خواندگان پرونده را موظف به تامين اين هزينه كرده است.

مدير عامل كانون هموفيلي دليل اين افزايش قيمت را داروهاي جديدي دانست كه باتوجه به مقاومت بدني بيماران به جاي داروهاي قبلي از طرف مراجع پزشكي معتمد وزارت بهداشت به بيماران توصيه شده است.

قويدل گفت: هزينه درمان بيماران مبتلا به هپاتيت C بر اساس نظريه سازمان پزشكي قانوني براي يك دوره درمان كه يك سال به طول مي انجامد 17 ميليون تومان در نظر گرفته بود كه اين مبلغ در تاريخ كارشناسي با توجه به قيمت داروها عنوان شده كه هزينه درمان براي كل افراد مبتلا به اين بيماري مبلغي در حدود 15 ميليارد تومان برآورد شده است.

وي در خصوص چگونگي روند اجراي حكم پرونده بيماران هموفيلي تصريح كرد: 974 اجراييه توسط دادگاه صادر شده است و پس از انجام مرحله امضا، اين اجراييه ها به وكيل بيماران داده مي شود تا آن را در اختيار بيماران قرار دهد.

وي افزود: تحويل اجراييه ها به بيماران از هفته آينده آغاز خواهد شد و آنها مي توانند ضرر و زيان و هزينه هاي درماني خود را از خواندگان بگيرند.

مدير عامل كانون هموفيلي گفت: اگر چه رييس جمهور دستور تامين اعتبار هزينه هاي درماني بيماران را كه غريب به 40 ميليارد تومان است به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ نموده است اما با توجه به اين كه لايحه بودجه در مجلس است، اميد تمام بيماران به دستورات مساعد رييس مجلس ، نايب رييس كميسيون اصل 90 و رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي است.