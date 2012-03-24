رکوردشکنی بهداد و حذف بن همام/ انتخاب اولین وزیر و درگذشت کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، تقارن ماه دوم تابستان با ماه مبارک رمضان باعث شد بسیاری از مسابقات ایران خصوصا رقابت‌های لیگ برتر بعد از مراسم افطار برگزار شود که همین مسئله جلوه خاصی به مسابقات بخشیده بود.

پیروزی ایران برابر مالدیو در دو بازی رفت و برگشت و صعود به مرحله سوم جام جهانی، قهرمانی تیم فوتبال اروگوئه در رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا 2011، آغاز یازدهمین دوره لیگ برتر، عملکرد جوانان هندبال، رای اعتماد مجلس به عباسی و انتخاب وی به عنوان نخستین وزیر وزارت ورزش و جوانان، شکسته شدن رکورد حسین رضازاده توسط سلیمی، پایان همکاری ساکت با باشگاه سپاهان و درگذشت بابک معصومی مهمترین اتفاقات ماه دوم سال 90 بود.

اول مردادماه:

* تیم ملی فوتبال ایران در دیدار رفت از مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برابر مالدیو به برتری 4 بر صفر رسید.

* امیر جعفری به مدال طلا دسته 52 کیلوگرم مسابقات بین المللی وزنه برداری معلولان آسیا دست یافت.

* روز سوم از رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با کسب دو مدال طلا، یک نقره دو برنز توسط نمایندگان کشورمان در رده سنی بزرگسالان همراه بود.

* محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل پرداخت رشوه از سوی کمیته قضایی فیفا تا پایان عمر محروم شد.

دوم مردادماه:

* تیم ملی کاراته کشورمان مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در بخش کومیته تیمی مردان را بدست آورد، بانوان ایرانی در بخش کاتای تیمی دوم شدند و در بخش کمیته، بانوان به مدال برنز رسیدند.

* در دومین روز از مسابقات بین المللی وزنه‌برداری معلولان آسیا، یوسف یوسفی و حمزه محمدی به مدال طلا دست یافت و روح‌الله رستمی و نادر مرادی به مدال نقره رسیدند.

سوم مردادماه:

* تیم فوتبال اروگوئه با غلبه بر پاراگوئه در دیدار پایانی رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا 2011 برای پانزدهمین بار به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

* تیم ملی کاراته کشورمان در پایان رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با کسب 27 مدال رنگارنگ موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات شد.

* در سومین روز از مسابقات بین المللی وزنه‌برداری معلولان آسیا، علی حسینی و سیدحامد صلحی‌پور به مدال طلا دست یافتند و علی صادق‌زاده به مدال نقره رسید.

* قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته‌اول باشگاه‌های کشور در محل آکادمی فوتبال برگزار شد که اکثر تیم های مدعی صعود به لیگ برتر در گروه اول این رقابتها قرار گرفته‌اند.

چهارم مردادماه:

در چهارمین و آخرین روز از رقابت‌های وزنه برداری معلولان آسیا سعید بافنده در دسته 100 کیلوگرم و سیامند رحمان در دسته فوق سنگین به مدال طلا رسیدند.

پنجم مردادماه:

* انتخابات اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ در حالی برگزار شد که محمدرضا ساکت دوباره به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شد و دهکردی و ابرقویی نژاد جانشین ملاحی و بهروان شدند.

* فوتبال ایران در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا با 561 امتیاز، 4 پله سقوط کرد و در رده پنجاه و چهارم جهان و چهارم آسیا ایستاد.

* کمیته ملی المپیک با دریافت بودجه مرحله دوم اعتبارات خود از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور علاوه بر تزریق بخشی از بودجه مورد نیاز 37 فدراسیون، حقوق 55 مربی خارجی در فدراسیون‌ها را تامین کرد.

ششم مردادماه:

* تیم هندبال جوانان ایران با قبول شکست مقابل تیم برزیل به عنوان دوازدهم مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان بسنده کرد.

* تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برگشت از مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برابر مالدیو به برتری یک بر صفر دست یافت.

هفتم مردادماه:

* محمد نادری در بخش پسران و نگین گیل سمایی در بخش بانوان در نخستین روز از رقابتهای تکواندو قهرمانی پومسه جهان دو مدال برنز کسب کرد.

هشتم مردادماه:

* تیم والیبال پیکان با غلبه بر نماینده قزاقستان برای ششمین بار متوالی عنوان نخست مسابقات قهرمانی باشگاه‏های آسیا را به دست آورد و برای سومین بار به پیکارهای باشگاه‌های جهان صعود کرد.

* تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با تیم‌های قطر، بحرین و اندونزی همگروه شدند.

نهم مردادماه:

* رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در روز نخست تنها با یک مدال طلای حامد طالبی زرین کمر برای تیم ایران به پایان رسید.

* کمیته فنی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در حالی نام برترین‌های این رقابت‌ها را اعلام کرد که سجاد استکی از ایران به عنوان بهترین گل زن معرفی شد.

دهم مردادماه:

* رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید و تیم ایران با کسب چهار مدال به مقام سوم این مسابقات بسنده کرد. جابر صادق‌زاده در وزن 120 کیلوگرم کشورمان قهرمان شد و ابراهیم نصیری کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم به مدا نقره و آرش دنگسرکی در وزن 55 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

یازدهم مردادماه:

* یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور آغاز شد.

* اسپانیا با برتری مقابل جمهوری چک به عنوان قهرمانی رقابت های زیر 19 سال اروپا دست پیدا کرد.

دوازدهم مردادماه:

* جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان، با رای اعتماد نمایندگان به پایان رسید تا محمد عباسی به عنوان نخستین وزیر ورزش و جوانان معرفی شود.

سیزدهم مردادماه:

* در روز نخست رقابت‎های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا رضا خدری، پیام بویری و علی شریفی به ترتیب در اوزان 46، 63 و 69 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و محمد پیامنی، علی ارسلان، رامین طاهری در اوزان 42، 50 و 54 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

چهاردهم مردادماه:

* تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز نایب قهرمان رقابتهای آسیایی تایلند شد. در روز دوم این مسابقات امیرحسین خانپور در وزن 85 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مسعود مرادی و آرش عرب در اوزان 76 و 100 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

پانزدهم مردادماه:

* روز نخست رقابتهای کشتی آزاد نوجونان آسیا در تایلند با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز نمایندگان کشورمان به پایان رسید. صابر خانجانی آدر وزن 42 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و یونس سرمستی و حسن یزدانی در اوزان 46 و 50 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

* تیم فوتبال میلان با برتری 2 بر یک مقابل اینتر به عنوان قهرمانی رقابت‌های سوپرجام ایتالیا رسید.

شانزدهم مردادماه:

* تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با تک نشان برنز کامپوند مردان که توسط مجید قیدی، امیر کاظم‌پور و بهزاد پاکزاد بدست آمد، در رده هفتم مسابقات جام جهانی آمریکا ایستاد.

* آغاز هفته دوم لیگ برتر با شکست پرسپولیس برابر شاهین بوشهر و پیروزی استقلال برابر داماش

هجدهم مردادماه:

* محمدرضا ساکت پس از 10 سال مدیرعاملی باشگاه سپاهان اصفهان از سمتش در این باشگاه استعفا کرد و محمدرضا رحیمی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

نوزدهم مردادماه:

* تیم والیبال جوانان ایران با متحمل شدن شکست برابر برزیل و کسب عنوان ششم به کار خود در رقابت‏‎های قهرمانی جهان پایان داد. جوانان روسیه قهرمان این مسابقات شدند که در برزیل برگزار می‌شود.

* بابک معصومی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان که توانسته بود سرطان را پشت سربگذارد و به میادین فوتسال برگردد، به دلیل سکته مغزی درگذشت.

بیستم مردادماه:

* در رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری، بهداد سلیمی با بالای سربردن وزنه 215 کیلوگرمی در یک ضرب رکورد این حرکت که در اختیار حسین رضازاده بود را شکست. وی در دوضرب وزنه 260 کیلوگرمی را بالای سر برد تا در مجموع با رکورد 275 کیلوگرم، بار دیگر رکورد مجموع رضازاده را هم بشکند.

بیست و مردادماه:

* آغاز هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر با شکست خانگی پرسپولیس برابر شهرداری تبریز. در پایان دیدارهای این هفته صبای قم با 7 امتیاز صدرنشین شد.

بیست و دوم مردادماه:

* بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در شهر شنژن چین آغاز شد.

بیست و سوم مردادماه:

* تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی برای سومین بار عنوان قهرمانی مسابقات جام ویلیام جونز را به دست آورد.

* نوزدهمین دوره مسابقات "هان مادانگ" قهرمانی جهان با قهرمانی تیم ملی کشورمان در کره جنوبی به پایان رسید.

بیست و چهارم مردادماه:

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال اسامی دو بازیکن دوپینگی در رقابت‌های فصل گذشته لیگ دسته اول را اعلام کرد که 8 سال محرومیت برای مسببان آن در نظر گرفته شد.

بیست و پنجم مردادماه:

* به دنبال دستور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در غربی مجموعه ورزشی انقلاب به عنوان در اصلی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پس از گذشت یک سال و نیم باز شد.

* آغاز هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که با تساوی پرسپولیس و صدرنشینی استقلال همراه بود.

بیست و هفتم مردادماه:

* رقابت‌های یونیورسیاد جهانی دانشجویان در چین با کسب نخستین مدال کاروان ایران توسط علی نادعلی پیگیری شد، این ورزشکار در رشته پومسه تکواندو به مدال برنز دست یافت.

بیست و هشتم مردادماه:

* ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان آسیا با کسب دو مدال برنز توسط سپیده شاکریان و مهدی مختارپور آغاز شد.

بیست و نهم مردادماه:

* فیفا اعلام کرد تیم ملی فوتبال سوریه از جام جهانی 2014 برزیل حذف شده و تیم ملی تاجیکستان دوباره به این بازی‌ها باز می گردد.

* رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جوانان جهان(پیست) با شکسته شدن رکورد 200 متر سرعت ایران توسط محمد دانشور پیگیری شد.

سی‌ام مردادماه:

* عضو تیم تکواندو دانشجویان ایران با پیروزی برابر حریف ترک در دیدار فینال، نخستین مدال کاروان ورزشی ایران در بیست و ششمین دوره رقابتهای یونیورسیاد جهانی را برگردن آویخت تا روزهای بی طلایی این کاروان در چین به پایان برسد.

سی و یکم مردادماه:

* تیم ووشوی جوانان کشورمان در ششمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا در شانگهای چین، با کسب شش مدال طلا، چهار نقره و 10 برنز و مجموع 20 مدال به مقام سوم تیمی در مجموع دو بخش تالو و ساندا دست یافت.