اردوي ده روزه ملي پوشان واترپلو در كرواسي

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم قراراست 13 اسفند ماه جاري براي حضور در يك اردوي تداركاتي و شركت در تورنمنت واترپلو راهي كرواسي شود.

داود سلطاني مربي تيم ملي واترپلو با اعلام اين خبر گفت : ملي پوشان واترپلو براي حضور پرقدرت در مسابقه هاي كشورهاي اسلامي كه فروردين ماه سال آينده در عربستان برگزارخواهد شد تمرينات فشرده اي را صبح و بعدازظهر دراستخر مجموعه ورزشي آزادي دنبال مي كنند.

وي همچنين افزود: براي آمادگي تيم ملي دو اردوي تداركاتي برون مرزي در نظر گرفته شده است كه نخستين اردو در كرواسي و دومين اردو ، دهم فروردين ماه 84 خواهد بود كه يكي از دو كشور اوكراين و تركيه محل برپرپاي اين اردوي يك هفته اي مي باشد.

ازسوي مربي تيم ملي اسامي مدعوين به اردوي تيم ملي به اين ترتيب اعلام شد: محسن رضواني ، كامبيز رخشان مهر ، بهمن موچه كياني ، حسين فاضل ، امين ظفر منش ، محمد رضا مير ابراهيمي ، اميرعباس علي آبادي ( دانشگاه آزاد)، محمد سعيد مير مهدي ، وحيد رضايي ، علي صالح، امير حسين خاني ، علي فيروزخواه ، ياشارسلطاني ، علي رضا شهيدي پور ، ( پيكان ) ، علي اكبر شيري جيان ، ميثم جعفري ، مهدي كرمي ، احمد نسايي ( پتروشيمي ) ، ميلاد محمدي ، اسماعيل پرخادم ، كامبيز افشاري ( شهرداري زنجان ) و حامد دليل حيرتي ( شهرداري گيلان ). 22 ملي پوش دعوت شده به اردوي تداركاتي هر روز صبح و عصرتمرينات خود را زير نظر " ناكيچ" سرمربي اهل كرواسي تيم ملي و سلطاني مربي تيم ادامه مي دهند.