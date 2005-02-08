به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم قراراست 13 اسفند ماه جاري براي حضور در يك اردوي تداركاتي و شركت در تورنمنت واترپلو راهي كرواسي شود.
داود سلطاني مربي تيم ملي واترپلو با اعلام اين خبر گفت : ملي پوشان واترپلو براي حضور پرقدرت در مسابقه هاي كشورهاي اسلامي كه فروردين ماه سال آينده در عربستان برگزارخواهد شد تمرينات فشرده اي را صبح و بعدازظهر دراستخر مجموعه ورزشي آزادي دنبال مي كنند.
وي همچنين افزود: براي آمادگي تيم ملي دو اردوي تداركاتي برون مرزي در نظر گرفته شده است كه نخستين اردو در كرواسي و دومين اردو ، دهم فروردين ماه 84 خواهد بود كه يكي از دو كشور اوكراين و تركيه محل برپرپاي اين اردوي يك هفته اي مي باشد.
ازسوي مربي تيم ملي اسامي مدعوين به اردوي تيم ملي به اين ترتيب اعلام شد: محسن رضواني ، كامبيز رخشان مهر ، بهمن موچه كياني ، حسين فاضل ، امين ظفر منش ، محمد رضا مير ابراهيمي ، اميرعباس علي آبادي ( دانشگاه آزاد)، محمد سعيد مير مهدي ، وحيد رضايي ، علي صالح، امير حسين خاني ، علي فيروزخواه ، ياشارسلطاني ، علي رضا شهيدي پور ، ( پيكان ) ، علي اكبر شيري جيان ، ميثم جعفري ، مهدي كرمي ، احمد نسايي ( پتروشيمي ) ، ميلاد محمدي ، اسماعيل پرخادم ، كامبيز افشاري ( شهرداري زنجان ) و حامد دليل حيرتي ( شهرداري گيلان ). 22 ملي پوش دعوت شده به اردوي تداركاتي هر روز صبح و عصرتمرينات خود را زير نظر " ناكيچ" سرمربي اهل كرواسي تيم ملي و سلطاني مربي تيم ادامه مي دهند.
21 بهمن ، شروع اردوي تداركاتي واترپلو براي حضور در بازيهاي كشورهاي اسلامي ؛
اردوي ده روزه ملي پوشان واترپلو در كرواسي
سومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي واترپلو براي حضور در مسابقات كشورهاي اسلامي 21 بهمن ماه در تهران آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم قراراست 13 اسفند ماه جاري براي حضور در يك اردوي تداركاتي و شركت در تورنمنت واترپلو راهي كرواسي شود.
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