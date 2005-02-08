بلر: ايران بايد تقاضاي اتحاديه اروپايي مبني صرف نظر كردن از برنامه تسليحات هسته ايش را بپذيرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، توني بلر نخست وزير انگليس به كميته رابط پارلمان اين كشور ضمن اعلام موافقت با نظر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا مبني براينكه ايران درراس حاميان تروريست قراردارد گفت : ايران مطمئنا از تروريسم حمايت مي كند و اصلا دراين باره هيچ شكي وجود ندارد .



وي باشاره به حمايت ايران از گروههاي مبارز فلسطيني افزود : من بسيار اميدوارم كه اگر ما بتوانيم در خاورميانه به پيشرفتي دست يابيم ايران در ك مي كند كه موظف به كمك به آن است و نبايد مانعي بر سر راه آن ايجاد كند .

بلرخاطر نشان كرد : اين نشانه خوبي است كه آمريكا و اروپا مشغول همكاري با يكديگر براي متقاعد كردن ايران هستند تا از برنامه تسليحات هسته اي خود صرف نظر كند .



نخست وزير انگليس اذعان داشت : نشانه خوبي است كه فرانسه و آلمان همراه با انگليس در تلاش هستند تا به يك راه حل ديپلماتيك با تهران برسند .



توني بلر بااشاره به بيان اين مطلب كه ايران هم اكنون يك سري تعهداتي دارد كه بايد به آنها پايبند باشد گفت : من اميدوارم آنها به آن پاي بند باشند .



گفتني است ديپلماتهاي ايراني و اتحاديه اروپايي براي گفتگو در باره برنامه هسته اي ايران در ژنو با يكديگر ملاقات كردند .