اختصاصي مهر / ميزان فرهنگسازي رمان هاي فارسي در ادبيات امروز و اظهار نظر هفت نويسنده ي معاصر / در روزگار فقر سوژه به سر مي بريم

محمد علي گوديني - نويسنده ، گفت : واقعيت اين است كه بسياري از نويسندگان و داستان هاي ما " فقر سوژه " دارند و از تجارب اجتماعي محدودي برخوردارند ، چرا كه بدون حضور در حادثه ، خود را درجايي مخفي مي كنند و حادثه را از دور نگاه كنند !







نويسنده ي " لبخند تلخ " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به طور قطع ، نويسنده اي كه خود را تافته ي جدا بافته مي پندارد و در فضايي دورازجامعه قلم مي زند ، نه نويسنده ي اجتماعي است و نه رمان او مي تواند رماني اجتماعي باشد ، در چنين شرايطي ديگرجايي براي فرهنگسازي باقي نمي ماند .









محمد علي گوديني تصريح كرد : " ماركز" در يكي از آخرين آثار خود ( مي نويسم كه زنده بمانم ) ، كه زندگي وافعي خودش را براي مخاطبان به تصوير مي كشد وازبرخي نوشته هاي قبلي اش هم در آن بهره مي گيرد ، صرفا تجربيات اجتماعي و آموزه هاي خودش را از زندگي و جامعه اي كه در آن زندگي مي كند ، بيان مي كند ، چرا كه نويسنده اهل تجربه كردن و رويارويي نزديك به جامعه و مردم هم عصر خويش است ، ترديدي نيست كه اثر ماركز به اثري اجتماعي و حتي جهاني تبديل مي شود و به موقع ، فرهنگسازي هم مي كند .





گوديني : آگاهي مردم در خيلي از مواقع ، از درك و آگاهي هنرمند و نويسنده بيشتر و عميق تر است ، در چنين وضعيتي هم نمي توان براي اين گروه از مخاطبان ادعاي فرهنگ سازي و جامع شناختي داشت ، چرا كه نويسنده و هنرمند بايد هميشه ازوضعيتي مطلوب تربرخوردارباشد و به تعبيري شايسته تر ، چند قدمي جلوتر از مردم حركت كند .

عضو انجمن قلم ايران ياد آور شد : متاسفانه تعداد كثيري ازنويسندگان فعلي ايران ازنظر فكري و فرهنگي به بيگانگان وابستگي دارند و به خاطر القائاتي كه از سوي بيگانگان مي شود ، همه چيز را سياه مي بينند و در آثار خود ، مخاطب را به اين سمت مي برند كه ديگر همه چيز تمام شده است ، چنين نويسندگاني قادرنخواهند بود مخاطب را به آينده اميدوار كنند و نقشي در فرهنگسازي داشته باشند ، اگر داستان و رمان اجتماعي هم توليد كنند ، توليد آنها ضد اجتماع است .





گوديني در ادامه ي گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر خاطرنشان ساخت : تعداد ديگري هم كه كمتر از چنين خصيصه اي برخوردارند ، تن به كسب تجربه نمي دهند و تصويربرداري آنها از جامعه بر اساس فضايي محدود است كه خودشان مي سازند ، در همين چارچوب اگر از زيبايي و زشتي ، بدي و خوبي و فقر و غنا هم حرف بزنند ، به خاطراين كه در متن جامعه ي خود حضور ندارند ، نمي توانند تعيين كننده باشند ، از سويي ديگر آگاهي مردم در خيلي از مواقع ، از درك و آگاهي هنرمند و نويسنده بيشتر و عميق تر است ، در چنين وضعيتي هم نمي توان براي اين گروه از مخاطبان ادعاي فرهنگ سازي و جامع شناختي داشت ، چرا كه نويسنده و هنرمند بايد هميشه ازوضعيتي مطلوب تربرخوردارباشد و به تعبيري شايسته تر ، چند قدمي جلوتر از مردم حركت كند .





اين نويسنده در پايان گفت : تحولات فرهنگي و اجتماعي فراواني در جامعه ي ما اتفاق افتاده است اما آن را در رمان و داستان كمتر نويسنده اي مي بينيم ، در حالي كه درباره ي مسائلي مانند " فقر " ، " نارسايي هاي فرهنگي و اختلافات قومي " و ... در بيشتر آثار مربوط به ادبيات داستاني درشت نمايي مي شود و كار به جايي مي رسد كه مخاطب به جز موارد ياد شده ، چيز ديگري نمي بيند ، آيا اين آثار بيش از آنكه فرهنگساز و جامع نگر باشند ، ضد فرهنگ و ضد جامعه نيستند ؟ البته نمي خواهم مسائل ياد شده را منكر شوم ، اما نبايد نويسنده در اين نقطه بايستد ، او بايد با آثارش فرهنگسازي كند .



راضيه تجار : نويسنده ي امروز از رودخانه اي خرد ، سنگريزه جمع مي كند / عدم بيان مسائل فرهنگي روز ، نبود ژرف نگري است راضيه تجار - نويسنده ، گفت : هر سوژه اي نمي تواند دستمايه ي كار نوشتن داستان كوتاه يا رمان قرار بگيرد ، چرا كه انرژي و پتانسيل خاص لازم است كه " سوژه " انتخاب شده و كاركرد لازم را پيدا كند .

اين نويسنده درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق اظهار داشت : صيد سوژه هاي ناب و نگاه به آنها از زاويه اي نو و تازه ، ذوق ، استعداد و هوشمندي مي طلبد .





نويسنده ي " كوچه اقاقيا " در ادامه افزود : تجارب شخصي ، خلاقيت بالا ، عبور از چالش ها و داشتن شاخك هاي حسي قوي ، مطالعه و پشتكار و انضباط كاري براي نوشتن از ملزومات اين حرفه ( نويسندگي ) است ، اما اين كه چرا رويكرد نويسندگان به مضامين و سوژه هايي خاص است و به بعضي از مسائل فرهنگي روز ، عنايتي نيست ، علت را بايد درعدم تاثيرگذاري ژرف نويسندگان دانست ، يعني بايد ازبرخي رويدادها و مسائل ، دور شد تا تاثير گرفت .





راضيه تجار تصريح كرد : به طور مثال ، هشت سال دفاع مقدس به خاطر اهميت ، شاخصه ها ، طول مدت و انرژي ذاتي اش ، با اقبال نويسندگان ما روبه رو شد و آبشخور بسياري را به وجود آورد ، يا مسئله ي كشف حجاب و يا جو حاكم در رژيم گذشته ( جريان اختناق ) از ديگر مسائلي بودند كه جاي پاي خود را در آثار ادبي گذاشتند ، حال آن كه برخي از مسائل آنقدر كمرنگ ، بي جان و غيرداستاني اند كه نمي توانند مورد عنايت نويسنده قرار بگيرند و يا اگر هستند ، بايد اين هستي براي نويسنده با فاصله گذاري تبيين شود .





دبير انجمن قلم ايران گفت : ناگفته نماند كه نويسندگي در ايران ، با مسائل ئ مشكلاتي كه گريبانگير نويسنده ي امروز ماست ، باعث مي شود كه نويسنده از رودخانه اي خرد ، سنگريزه جمع كند تا از ته درياي عميق ، مرواريد .



بهروز توكلي : نويسندگان معروف ايران از " امروز " غافل هستند / " رمان " نبايد جامعه را دچار روان پريشي كند بهروز توكلي - نويسنده ، گفت : قريب به اتفاق نويسندگان معروف و شناخته شده ي ما بالاي پنجاه سال سن دارند ، طبيعي است كه افراد مسن هميشه وابسته به گذشته اند ، يعني با گذشته ي خود زندگي مي كنند . نويسنده ي " ناردانا " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : رمان ها و داستانهاي اين عده از نويسندگان ما نيز رويكرد تاريخي دارد و به همين دليل در آثارو توليداتشان از " امروز " خبر چنداني نيست .



بهروز توكلي تصريح كرد : برقراري اتصال با مسائل روز و عميق شدن نويسنده در تحولات اجتماعي و فرهنگي مي تواند از او نويسنده اي هوشمند و " به روز" بسازد ، از سويي مخاطب مسائل خود را در آينه ي نگاه رمان نويس ببيند ، اما در حال حاضر كمتر شاهد اين اتفاق هستيم ، چرا كه تعدادي از نويسندگان ما ازجامعه ي خود عقب مانده اند ، يا مي توان گفت كه درگذشته ي خود مانده اند .



اين نويسنده خاطرنشان ساخت : اصولا پديده ي كتاب ، وظيفه ي فرهنگسازي و انتقال و ارتقاي فرهنگ را دارد و در اين ميان ، رمان و داستان هم داراي نقشي بزرگ است ، خيلي عجيب است اگر يك رمان به جاي التيام جامعه و نهادينه كردن آرامش در جامعه ، آن را دچار روان پريشي و تشنج كند و به جاي اين كه فرهنگسازي كند ، التهاب و نااميدي و ... بسازد .





بهروز توكلي با تاكيد بر اين كه مشخصه ي يك داستان كوتاه يا رمان اين نيست كه دقيقا شعارهاي فرهنگي بدهد ، بلكه اين اتفاق بايد در درون اثر نهادينه شده باشد ، خاطرنشان ساخت : با اين تصور كه رمان اجتماعي و فرهنگساز نوشته شود ، تعداد زيادي از نويسندگان ما به ورطه ي كليشه افتادند و آثاري توليد كردند كه نتوانست مخاطبان زيادي جذب كند و وظيفه ي اصلي خودش را در جامعه انجام بدهد كه نمونه هايي از اين دست ، هنوز در راه توليد است .



محمود اكبر زاده : مسائل اجتماعي و فرهنگي نسل سوم انقلاب مغفول واقع شد / نهادهاي ادبي به استقلال فكري و هويت فرهنگي اهل قلم توجه ندارند محمود اكبر زاده - نويسنده ، گفت : فضاي امروز ادبيات ما و انحصارگرايي در اين حوزه - كه طي سالهاي اخير ، وجود آن را بيشتر احساس مي كنيم - اجازه ي ورود به بحث هاي تئوريك را از بقيه ي نويسندگان و اهل قلم سلب كرده است .





اين نويسنده در گفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : يكي از دلايل توفيق نويسندگان خارجي ، معيارمند بودن آنها و توجه به جنبه هاي تكنيكي اثر است ، اما متاسفانه در كشور ما اين موضوع محلي از اعراب ندارد .





نويسنده ي رمان " پرواز بر فراز بوسني " تصريح كرد : با آغاز انقلاب اسلامي ، نسل جديدي كه داستان نويسي را آغاز كرد ، هم براي فرار از فضاي تخيلي ساخته شده در زمان سابق و هم براي پرداختن به موضوع دفاع مقدس ، ناخودآگاه مسائل اجتماعي را رها و تمام توان خود را صرف جنگ كرد ، اين خلاء چيزي حدود يك دهه طول كشيد و بي آنكه اين نويسندگان نوپا چنين تصميمي داشته باشند ، از فضاي اجتماعي نسل سوم انقلاب دور شدند .





اكبرزاده : نويسندگان ما از تبيين فرهنگ نابي كه طي سالهاي پس از انقلاب در بيرون از كشور ، نمود بيشتري داشته است ، غافل شده اند . محمود اكبرزاده كه سالها در روزنامه ي اطلاعات قلم زده است ، خاطرنشان ساخت : حال براي درك اين فضا و همسو شدن با مسائل اجتماعي نسل جوان ، بايد ابتدا با يك حركت ريشه اي دردها را شناخت و سپس - نه با شعار - كه به صورتي ملموس آن دسته از مسائل اجتماعي را كه معضل نسل سوم انقلاب است ، قلم زد .







اين نويسنده اظهار داشت : متاسفانه از آنجايي كه نويسندگان نيزخواهان بيان دردهاي جامعه هستند ، بيشتر مسائل فقر ، بيكاري و نارسايي هاي اجتماعي را در آثارشان برجسته مي كنند و ناخودآگاه از تبيين فرهنگ نابي كه طي سالهاي پس از انقلاب در بيرون از كشور ، نمود بيشتري داشته است ، غافل شده اند .





محمود اكبرزاده كه كتاب رمان " ويتنام - تهران " را با موضوع جنگ سه گانه ي آمريكا و ويتنام ، ايران و عراق و عراق و آمريكا زير چاپ دارد ، اظهار داشت : نفس وجود نهادهايي كه كار حمايت از اهل قلم را برعهده دارند ( اعم از دولتي و خصوصي ) ، لازم و قابل احترام است ، اما اين نهادها درحال حاضر به استقلال فكري و هويت فرهنگي نويسندگان و شاعران ، توجه چنداني ندارند و آنان را محدود به رعايت آنچه خودشان صلاح مي دانند ، مي كنند ، در چنين وضعيتي ارزش غايي فرهنگ و قلم پنهان مي ماند .



مصطفي جمشيدي : نويسندگان ما به هنر تجاري و دم دستي گرايش يافته اند / رمان نويسان امروز ايران به مسئله ي رسالت تاريخي با تسامح نگاه مي كنند مصطفي جمشيدي - نويسنده ، گفت : ادبيات مدرني كه امروزه توسط نويسندگان پيگيري مي شود ، غالبا به گمراهي مي انجامد ، نويسنده بايد ابتدا در قالب هاي كلاسيك خود را آزموده كند تا بعدها بتواند در پهنه ي رمان مدرن بدرخشد ، اما متاسفانه چنين اتفاقي در ادبيات داستاني ما نيافتاده است .

نويسنده ي كتاب " لغات ميغ " كه اثر داستاني وي در فهرست نامزدان دريافت كتاب سال جمهوري اسلامي درحوزه ي رمان قرار گرفته است ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : شناخت قوالب كلاسيك ، براي ورود به عرصه ي داستان مدرن ، شرطي انكار ناشدني است ، چرا كه براي رسيدن به آينده بايد هميشه مسئله ي گذار از گذشته را با ذهنيتي آگاه ، مسلط و بصير را در نظر داشت .





مصطفي جمشيدي تصريح كرد : جوان بودن نويسندگان بعد از انقلاب اسلامي ، عمده ترين عامل در عدم مرورشايسته ي اين قالب ها ( قوالب كلاسيك ) بود ، نويسندگان ما نتوانستند به آرمان ها و اهداف بلندي بيانديشند كه ازحيطه ي هنردم دستي و هنري كه متاسفانه اين سالها به شدت به تجارت و ماديت گرايش دارد ، فاصله دارد .





اين نويسنده در ادامه ي گفت و گو با مهرياد آور شد : وظيفه ي نويسنده ي پيشروي امروز، كنار گذاشتن دغدغه هاي حاشيه اي و تلاش براي به انجام رساندن رسالتي تاريخي است ، اگر مي بينيم كه وجوه اجتماعي و فرهنگي رمان هاي امروز ضعيف و بسيار كم فروغ است ، به اين دليل است كه رمان نويسان و نويسندگان امروز ايران به رسالت تاريخي با تسامح نگاه مي كنند و آن را چندان جدي نمي گيرند .





مصطفي جمشيدي اضافه كرد : بخش اعظم سنت رمان نويسي درايران ( در وضعيت فعلي ) متوجه " حماسه ي جامعه ي متوسط مسئله دار" است ، نگره ي اجتماعي رمان نويسي غالب ما متوجه همين تعريف نظري است كه متعلق به لوكاش است ، وقتي طبقه ي متوسط يك جامعه كتاب مي خرند ، انتظار دارند مسائل ، مشكلات و جلوه هاي اجتماعي و فرهنگي زمان خود را در رمان و داستاني كه در عصر آنها نوشته مي شود ، ببينند ، اما بايد درنظر داشت كه در مقابل اين تعريف ، تعاريف ديگري هم وجود دارد كه قابل تامل هستند .





جمشيدي : رمان جديد رمان نويس مطرح ما با رماني كه دوسال پيش نوشته از نظر قالب ، متن ، موضوع ، درونمايه ، رويكرد و ... فاصله و فرق چنداني ندارد و فلسفه ي وجودي رمان جديد نويسنده براي مخاطب و منتقد محسوس نيست ، در حالي كه نبايد چنين باشد . اين نويسنده اظهار داشت : نويسندگان ما بايد به اين اصل توجه داشته باشند كه هررماني بايد چيزي به مجموعه ي معارف بشري اضافه كنند و وظيفه ي مفقود شده ي رمان نويسي معاصر ما اطلاع رساني و دانش اندوختگي است ، وقتي يك رمان بتواند به دانش تاريخي افراد جامعه كمك كند ، نويسنده وظيفه ي اجتماعي وفرهنگي خود را انجام داده و در واقع مي توان او را بخشي از بدنه ي فرهنگسازي در يك جامعه ي توسعه گرا و روبه رشد دانست .







مصطفي جمشيدي كه يك رمان نيز زير چاپ دارد ، گفت : رمان نويس امروز ما بايد از شاخه هاي مختلف علم و فرهنگ ، اطلاع و اندوخته داشته باشد تا بتواند ثمر بخش شود ، اما نويسنده ي ما درحال حاضر ازارائه ي ويژگي هاي بديع عاجز است و اسير طبقه ي اجتماعي خودش است . رمان جديد رمان نويس مطرح ما با رماني كه دوسال پيش نوشته از نظر قالب ، متن ، موضوع ، درونمايه ، رويكرد و ... فاصله و فرق چنداني ندارد و فلسفه ي وجودي رمان جديد نويسنده براي مخاطب و منتقد محسوس نيست ، در حالي كه نبايد چنين باشد .





وي افزود : تلاش چشمگير در عوض كردن زاويه ي ديد و رويكرد در رمان هاي اجتماعي ما مشاهده نمي شود ، يك رمان نويس ممكن است در دريافت هاي پيشين خود دررمان هاي قبلي ترديد كند و اين ترديد را در كار جديدش انعكاس بدهد ، اما در رمان رمان نويسان ما از اين خبرها نيست ، گويي كه همه چيز در ذهن نويسنده در سكون مي گذرد ! اين نويسنده اظهار داشت : نويسندگان ما بايد به اين اصل توجه داشته باشند كه هررماني بايد چيزي به مجموعه ي معارف بشري اضافه كنند و وظيفه ي مفقود شده ي رمان نويسي معاصر ما اطلاع رساني و دانش اندوختگي است ، وقتي يك رمان بتواند به دانش تاريخي افراد جامعه كمك كند ، نويسنده وظيفه ي اجتماعي وفرهنگي خود را انجام داده و در واقع مي توان او را بخشي از بدنه ي فرهنگسازي در يك جامعه ي توسعه گرا و روبه رشد دانست .مصطفي جمشيدي كه يك رمان نيز زير چاپ دارد ، گفت : رمان نويس امروز ما بايد از شاخه هاي مختلف علم و فرهنگ ، اطلاع و اندوخته داشته باشد تا بتواند ثمر بخش شود ، اما نويسنده ي ما درحال حاضر ازارائه ي ويژگي هاي بديع عاجز است و اسير طبقه ي اجتماعي خودش است . رمان جديد رمان نويس مطرح ما با رماني كه دوسال پيش نوشته از نظر قالب ، متن ، موضوع ، درونمايه ، رويكرد و ... فاصله و فرق چنداني ندارد و فلسفه ي وجودي رمان جديد نويسنده براي مخاطب و منتقد محسوس نيست ، در حالي كه نبايد چنين باشد .وي افزود : تلاش چشمگير در عوض كردن زاويه ي ديد و رويكرد در رمان هاي اجتماعي ما مشاهده نمي شود ، يك رمان نويس ممكن است در دريافت هاي پيشين خود دررمان هاي قبلي ترديد كند و اين ترديد را در كار جديدش انعكاس بدهد ، اما در رمان رمان نويسان ما از اين خبرها نيست ، گويي كه همه چيز در ذهن نويسنده در سكون مي گذرد !



محمود گلابدره اي : بزرگنمايي مسائل سطحي در رمان ، نه اجتماعي است نه فرهنگساز / آثار برخي از نويسندگان فعلي از پاورقي هاي قديمي هم عقب تر است محمود گلابدره اي - نويسنده ، گفت : رمان نويس امروز مانند يك فيلمبردار بدون مجوز ، وارد زندگي خصوصي افراد مي شود و راجع به مسائل سطحي و بي ارزشي بحث مي كند كه خاطره ي پاورقي هاي گذشته ي ادبيات ما را دوباره زنده مي سازد ، به من بگوييد كدام يك از اين رمان هاي مثلا اجتماعي در جامعه فرهنگسازي مي كنند ؟

نويسنده ي رمان " لحظه هاي انقلاب " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : رمان اجتماعي امروز بايد با مسائل موجود در اجتماع درگير شود و محصول اين درگيري ، فرهنگسازي باشد ، در حالي كه اصولا درحال حاضر اين حرف ها مطرح نيست و عده اي تلاش مي كنند اين نكته را به جامعه القا نمايند كه داستان و رمان كمتر به مسائل اجتماعي بپردازد و بيشتر ، برخي مسائل و روابط شخصي و خصوصي را برجسته كند .





گلابدره اي : خيلي از كساني كه اين سالها به عنوان نويسنده وارد حيطه ي ادبيات شده اند ، واقعا نويسنده نيستند ، اما به دلايلي هميشه جزء جايزه بگيرها هستند . محمود گلابدره اي كه كتاب " آقا جلال " با موضوع زنده ياد جلال آل احمد ؛ ازنوشته هاي اوست ، تصريح كرد : اگر داستان و رمان از جامعه ي خود جدا شود ، ديگر رمان نيست ، حرف و حديث شخصي نويسنده است كه با سرمايه ي ناشر متولد مي شود و در گذر زمان ، ناپديد مي گردد و خيلي زود جاي خود را به اثر ديگري مي دهد .





اين نويسنده كه به تازگي رمان " منير" را نوشته است ، خاطرنشان ساخت : سطح ديد و قلم رمان نويس بايد بسيار بالا باشد ، ضمن اين كه خود اوهم بايد يكي از بين همين مردم باشد ، اين كه رمان نويس فكر كند مي تواند براي جامعه تعيين تكليف كند ، اشتباه است ، او درواقع نقش يك راهنما را دارد و رمان اجتماعي در واقع راه را مي نماياند .





محمود گلابدره اي گفت : يكي از مشكلاتي كه دامنگير رمان نويس و رمان نويسي ماست ، نبود شناخت دقيق و درست از جامعه است ، هرچقدر اين شناخت درست و منطقي باشد ، ميزان اهميت كار وي بالاتر است . در اين شرايط است كه او ديگر حاضر نمي شود هر مشاجره ي لفظي و مسئله ي بي ارزش و سطحي را وارد رمان خود كند و توجيه اجتماعي بودن آن را مطرح نمايد .





اين رمان نويس در پايان ياد آور شد : درحال حاضر ، بايد مجموعه اي خودجوش در بين نويسندگان و رمان نويسان تشكيل شود و به وضعيت نابسامان ادبيات داستاني رسيدگي كند ، خيلي از كساني كه اين سالها به عنوان نويسنده وارد حيطه ي ادبيات شده اند ، واقعا نويسنده نيستند ، آثار آنها از برخي پاورقي هاي قديمي هم عقب تر است ، اما به دلايلي هميشه جزء جايزه بگيرها هستند . محمود گلابدره اي كه كتاب " آقا جلال " با موضوع زنده ياد جلال آل احمد ؛ ازنوشته هاي اوست ، تصريح كرد : اگر داستان و رمان از جامعه ي خود جدا شود ، ديگر رمان نيست ، حرف و حديث شخصي نويسنده است كه با سرمايه ي ناشر متولد مي شود و در گذر زمان ، ناپديد مي گردد و خيلي زود جاي خود را به اثر ديگري مي دهد .اين نويسنده كه به تازگي رمان " منير" را نوشته است ، خاطرنشان ساخت : سطح ديد و قلم رمان نويس بايد بسيار بالا باشد ، ضمن اين كه خود اوهم بايد يكي از بين همين مردم باشد ، اين كه رمان نويس فكر كند مي تواند براي جامعه تعيين تكليف كند ، اشتباه است ، او درواقع نقش يك راهنما را دارد و رمان اجتماعي در واقع راه را مي نماياند .محمود گلابدره اي گفت : يكي از مشكلاتي كه دامنگير رمان نويس و رمان نويسي ماست ، نبود شناخت دقيق و درست از جامعه است ، هرچقدر اين شناخت درست و منطقي باشد ، ميزان اهميت كار وي بالاتر است . در اين شرايط است كه او ديگر حاضر نمي شود هر مشاجره ي لفظي و مسئله ي بي ارزش و سطحي را وارد رمان خود كند و توجيه اجتماعي بودن آن را مطرح نمايد .اين رمان نويس در پايان ياد آور شد : درحال حاضر ، بايد مجموعه اي خودجوش در بين نويسندگان و رمان نويسان تشكيل شود و به وضعيت نابسامان ادبيات داستاني رسيدگي كند ، خيلي از كساني كه اين سالها به عنوان نويسنده وارد حيطه ي ادبيات شده اند ، واقعا نويسنده نيستند ، آثار آنها از برخي پاورقي هاي قديمي هم عقب تر است ، اما به دلايلي هميشه جزء جايزه بگيرها هستند .

سعيد وزيري : رمان نويسان ما به وظيفه ي اصلي خود واقف نيستند / برداشت مستقيم از فرهنگ غير ايراني هيچ كس را جهاني نمي كند سعيد وزيري - نويسنده و پژوهشگر ادبي گفت : وقتي صحبت از " رمان " مي شود ، در واقع از تاريخي نانوشته سخن به ميان مي آيد ، به تعبيري ديگر ، رمان بخشي از تاريخ ماست كه آن را در تاريخ رسمي ثبت نمي كنند .

اين نويسنده و پژوهشگر ادبي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : " رمان " با توصيفي كه شد ، هيچگاه نمي تواند جدا از مسائل اجتماعي ، سياسي و فرهنگي روز و تغيير و تحولات ديگر باشد ، اما متاسفانه رمان نويسان ما به وظيفه ي اصلي خود در رمان نويسي واقف نيستند .





وزيري : متاسفانه اغلب رمان هاي موجود ما صرفا دغدغه ي روايت دارند و كمتر به مسائل فرهنگي توجه كرده و رغبت نشان مي دهند . سعيد وزيري كه يك رمان و چند مجموعه ي داستان در كارنامه ي ادبي خود دارد ، تصريح كرد : وقتي به عنوان يك مخاطب ، رمان هاي امروز را ورق مي زنيم ، قبل از آنكه شروع به خواندن كنيم ، پايان آن را حدس مي زنيم ، متاسفانه اغلب رمان هاي موجود ما صرفا دغدغه ي روايت دارند و كمتر به مسائل فرهنگي توجه كرده و رغبت نشان مي دهند .



وزيري كه مديريت نشر واج را نيز بر عهده دارد ، خاطرنشان ساخت : مسائل فرهنگي ، مجموعه اي از تاريخ گذشته ي ما شامل فولكلورها ، شعر و ادب كهن و معاصر ، شيوه ي زندگي ما و ... است ، اما در رمان هاي موجود ، اين اشارات را نظاره نمي كنيم ، اگر ما تاريخ تولد و انتشاريك رمان را درشناسنامه ي آن نبينيم ، متوجه نمي شويم كه در چه زماني اين رمان توليد شده است ، در صورتي كه يك رمان خوب ، رماني است كه بدون آن كه ما بدانيم نويسنده ي آن در چه زماني زندگي مي كند و چه نوع فكري دارد ، از خود رمان بتوانيم زمان را حدس بزنيم ، حتي با واژه ها هم مي توان اين مسئله را به مخاطب رمان تفهيم كرد .



اين نويسنده و پژوهشگر ادبي با تاكيد بر اين كه مفهوم جهاني شدن رمان و داستان ايراني ، برداشت مستقيم ازفرهنگ ، ادبيات و منش هاي داستان نويسي غير ايراني نيست و نويسندگان ما بايد اين سوء تفاهم ادبي را فراموش كنند ، ياد آور شد : طبيعتا ما بخشي از جهان امروز هستيم و نمي توانيم دور خودمان خط بكشيم و فقط بومي بنويسيم ، اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه حرفي كه مي زنيم ، بايد به درد جهان بخورد ، تازه باشد ، ويژگي هايي را نيز از فرهنگ و ادبيات ما به جهانيان معرفي كند ، درست مانند سعدي شيرازي كه به قصد جهاني شدن شعر نگفته است ، اما چون حرفش به درد جهان خورده و فرهنگ ايراني - اسلامي هم در كلامش نمود داشته ، امروز به عنوان شاعري جهاني مطرح است . سعيد وزيري كه يك رمان و چند مجموعه ي داستان در كارنامه ي ادبي خود دارد ، تصريح كرد : وقتي به عنوان يك مخاطب ، رمان هاي امروز را ورق مي زنيم ، قبل از آنكه شروع به خواندن كنيم ، پايان آن را حدس مي زنيم ، متاسفانه اغلب رمان هاي موجود ما صرفا دغدغه ي روايت دارند و كمتر به مسائل فرهنگي توجه كرده و رغبت نشان مي دهند .وزيري كه مديريت نشر واج را نيز بر عهده دارد ، خاطرنشان ساخت : مسائل فرهنگي ، مجموعه اي از تاريخ گذشته ي ما شامل فولكلورها ، شعر و ادب كهن و معاصر ، شيوه ي زندگي ما و ... است ، اما در رمان هاي موجود ، اين اشارات را نظاره نمي كنيم ، اگر ما تاريخ تولد و انتشاريك رمان را درشناسنامه ي آن نبينيم ، متوجه نمي شويم كه در چه زماني اين رمان توليد شده است ، در صورتي كه يك رمان خوب ، رماني است كه بدون آن كه ما بدانيم نويسنده ي آن در چه زماني زندگي مي كند و چه نوع فكري دارد ، از خود رمان بتوانيم زمان را حدس بزنيم ، حتي با واژه ها هم مي توان اين مسئله را به مخاطب رمان تفهيم كرد .اين نويسنده و پژوهشگر ادبي با تاكيد بر اين كه مفهوم جهاني شدن رمان و داستان ايراني ، برداشت مستقيم ازفرهنگ ، ادبيات و منش هاي داستان نويسي غير ايراني نيست و نويسندگان ما بايد اين سوء تفاهم ادبي را فراموش كنند ، ياد آور شد : طبيعتا ما بخشي از جهان امروز هستيم و نمي توانيم دور خودمان خط بكشيم و فقط بومي بنويسيم ، اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه حرفي كه مي زنيم ، بايد به درد جهان بخورد ، تازه باشد ، ويژگي هايي را نيز از فرهنگ و ادبيات ما به جهانيان معرفي كند ، درست مانند سعدي شيرازي كه به قصد جهاني شدن شعر نگفته است ، اما چون حرفش به درد جهان خورده و فرهنگ ايراني - اسلامي هم در كلامش نمود داشته ، امروز به عنوان شاعري جهاني مطرح است . محمود اكبرزاده كه سالها در روزنامه ي اطلاعات قلم زده است ، خاطرنشان ساخت : حال براي درك اين فضا و همسو شدن با مسائل اجتماعي نسل جوان ، بايد ابتدا با يك حركت ريشه اي دردها را شناخت و سپس - نه با شعار - كه به صورتي ملموس آن دسته از مسائل اجتماعي را كه معضل نسل سوم انقلاب است ، قلم زد .اين نويسنده اظهار داشت : متاسفانه از آنجايي كه نويسندگان نيزخواهان بيان دردهاي جامعه هستند ، بيشتر مسائل فقر ، بيكاري و نارسايي هاي اجتماعي را در آثارشان برجسته مي كنند و ناخودآگاه از تبيين فرهنگ نابي كه طي سالهاي پس از انقلاب در بيرون از كشور ، نمود بيشتري داشته است ، غافل شده اند .محمود اكبرزاده كه كتاب رمان " ويتنام - تهران " را با موضوع جنگ سه گانه ي آمريكا و ويتنام ، ايران و عراق و عراق و آمريكا زير چاپ دارد ، اظهار داشت : نفس وجود نهادهايي كه كار حمايت از اهل قلم را برعهده دارند ( اعم از دولتي و خصوصي ) ، لازم و قابل احترام است ، اما اين نهادها درحال حاضر به استقلال فكري و هويت فرهنگي نويسندگان و شاعران ، توجه چنداني ندارند و آنان را محدود به رعايت آنچه خودشان صلاح مي دانند ، مي كنند ، در چنين وضعيتي ارزش غايي فرهنگ و قلم پنهان مي ماند . عضو انجمن قلم ايران ياد آور شد : متاسفانه تعداد كثيري ازنويسندگان فعلي ايران ازنظر فكري و فرهنگي به بيگانگان وابستگي دارند و به خاطر القائاتي كه از سوي بيگانگان مي شود ، همه چيز را سياه مي بينند و در آثار خود ، مخاطب را به اين سمت مي برند كه ديگر همه چيز تمام شده است ، چنين نويسندگاني قادرنخواهند بود مخاطب را به آينده اميدوار كنند و نقشي در فرهنگسازي داشته باشند ، اگر داستان و رمان اجتماعي هم توليد كنند ، توليد آنها ضد اجتماع است .گوديني در ادامه ي گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر خاطرنشان ساخت : تعداد ديگري هم كه كمتر از چنين خصيصه اي برخوردارند ، تن به كسب تجربه نمي دهند و تصويربرداري آنها از جامعه بر اساس فضايي محدود است كه خودشان مي سازند ، در همين چارچوب اگر از زيبايي و زشتي ، بدي و خوبي و فقر و غنا هم حرف بزنند ، به خاطراين كه در متن جامعه ي خود حضور ندارند ، نمي توانند تعيين كننده باشند ، از سويي ديگر آگاهي مردم در خيلي از مواقع ، از درك و آگاهي هنرمند و نويسنده بيشتر و عميق تر است ، در چنين وضعيتي هم نمي توان براي اين گروه از مخاطبان ادعاي فرهنگ سازي و جامع شناختي داشت ، چرا كه نويسنده و هنرمند بايد هميشه ازوضعيتي مطلوب تربرخوردارباشد و به تعبيري شايسته تر ، چند قدمي جلوتر از مردم حركت كند .اين نويسنده در پايان گفت : تحولات فرهنگي و اجتماعي فراواني در جامعه ي ما اتفاق افتاده است اما آن را در رمان و داستان كمتر نويسنده اي مي بينيم ، در حالي كه درباره ي مسائلي مانند " فقر " ، " نارسايي هاي فرهنگي و اختلافات قومي " و ... در بيشتر آثار مربوط به ادبيات داستاني درشت نمايي مي شود و كار به جايي مي رسد كه مخاطب به جز موارد ياد شده ، چيز ديگري نمي بيند ، آيا اين آثار بيش از آنكه فرهنگساز و جامع نگر باشند ، ضد فرهنگ و ضد جامعه نيستند ؟ البته نمي خواهم مسائل ياد شده را منكر شوم ، اما نبايد نويسنده در اين نقطه بايستد ، او بايد با آثارش فرهنگسازي كند .