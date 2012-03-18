پلیس راه کرمانشاه در ایام نوروز در نقاط حادثه خیز مستقر است

سرهنگ خسرو کوثری فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به زیاد شدن سفرها و افزایش حجم تردد در جاده های استان و محورهای مواصلاتی طرح ویژه انتظامی نوروز از 25 اسفند لغایت 15 فروردین ماه سال 91 به مدت 20 روز به مرحله اجرا گذاشته شده است.

فرمانده پلیس راه استان افزود: هدف از طرح یاد شده تامین امنیت و آرامش و حفظ سلامتی هم میهنان و جلوگیری از حوادث ناگوار جاده ای است.

کوثری فر تاکید کرد: به همین دلیل ضمن استفاده حداکثری از توان انسانی و تجهیزاتی و سایر امکانات از ظرفیت نیروی انتظامی و ادارات ذیربط برای کنترل ترافیک استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا استفاده از دوربین های سیار و ثابت در جهت رصد و کنترل تخلفات حادثه ساز و تقویت گشت های آشکار و نهان و کنترل گشت های نا محسوس نهایت استفاده را می کنیم.

فرمانده پلیس راه استان افزود: همچنین همکاران حتی در قالب استفاده از خودروهای کرایه ای سعی در نا امن کردن فضا برای معدود رانندگان خطر آفرین و تامین امنیت سفر اکثریت رانندگانی که قانونمند هستند را دارند و تمامی تلاش ما این است.

وی تصریح کرد: درخواست ما این است زمان سفر را درست مدیریت کنند و سعی کنند در روز مسافرت کنند و در هنگام رانندگی از خسته بودن و خواب آلودگی پرهیز کنند و زمان استراحت بین راهی را در بین سفر منظور کنند یعنی طول آن مدت را جزئی از سفر خود منظور کنند.

کوثری فر افزود: استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب الزامی است همچنین باید در ضمن رانندگی از سبقت های غیر مجاز و تجاوز به چپ در راه های 2 طرفه اجتناب نمایند چرا که تجربه نشان داده بیشتر تصادفات در این ایام مربوط به واژگونی ها و ناشی از خواب آلودگی است.

فرمانده پلیس راه استان گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ علاوه بر اینکه موجب تصادف است تشدید برخورد را در پی دارد و اکثریت این عوامل متاسفانه مرگ آفرین است.

کوثری در پایان افزود: انشاالله که همکاری مردم در تحقق شعار امسال پلیس که "بهار من آرامش و رضایت تو" است، عینیت پیدا کند.