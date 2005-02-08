خاتمي: همكاري ايران و ارمنستان در پيشرفت و امنيت منطقه قفقاز موثر است// ايران از وجود ارمنستان در كنار خود حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در اين ديدار از سفر اخير خود به ارمنستان و سفر گذشته رييس جمهوري ارمنستان به ايران به عنوان نقطه عطفي در مناسبات فيمابين ياد كرد و با اشاره به علاقمندي مسوولان عالي رتبه دو كشور براي گسترش روابط بر اساس حسن نيت وحسن همجواري، گفت: روابط ما بر اساس برنامه هاي بلندمدت تدوين شده و تهران خواستار تلاش براي تحكيم وتعميق پايه هاي اين پيوند است.

آقاي خاتمي گفت: همكاريهاي ايران و ارمنستان در تامين منافع طرفين و تامين امنيت دو كشور همسايه و استقرار ثبات در منطقه موثر است.

رييس جمهوري با اشاره به وجود اعتماد متقابل و رايزينهاي موثر در عرصه هاي مختلف، گفت: روساي جمهوري دو كشور در عرصه اقتصادي پايه گذار مرحله نويني بوده اند و بايد تلاش شود توافقات فيمابين هر چه سريعتر اجرايي و عمل شود.

آقاي خاتمي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران از وجود ارمنستان در كنار خود حمايت مي كند و همكاريهاي دوجانبه را در پيشرفت و امنيت منطقه قفقاز موثر مي داند.

رييس جمهوري گفت: كشورهاي منطقه مي توانند بدون دخالت ديگران و در سطح بالا مسايل خود را حل كنند و ايران نيز به عنوان كشوري كه خواستار برقراري روابط خوب با همه همسايگان است، در صورت نياز، آماده برداشتن هر گامي در جهت رفع مشكلات فيمابين كشورهاي همسايه خود است.

آقاي خاتمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اهميت و جايگاه ترانزيت و حمل ونقل در روابط كشورهاي منطقه و ضرورت برنامه ريزي براي اتصال خط راه آهن و راههاي جاده، گفت: ايران طرح انتقال گاز به ارمنستان و بستر سازي براي توسعه روابط تجاري را با اهميت مي داند.

دبير شوراي امنيت ارمنستان نيز در اين ديدار با اشاره به سفر آقاي خاتمي به ايروان و ضرورت گسترش روابط دو جانبه اظهار اميدواري كرد: مناسبات فيمابين با توجه به حسن نيت وعزم روساي جمهوري دو كشور هر چه بيشتر توسعه و تعميق يابد.

وي گفت: تحولات انجام شده در روابط دو كشور در بخش هاي فرهنگ، آموزش و اقتصاد زمينه ساز تامين امنيت و گسترش روابط در عرصه هاي ديگراست.

آقاي سركيسيان اتصال راه آهن دو كشور در ايجاد كريدور شمال - جنوب را مهم ارزيابي و از انتقال گاز به ارمنستان استقبال كرد.

وي همچنين ديدگاههاي ايران مبني بر اتكا به مذاكرات و گفت وگو بدون دخالت ديگران براي حل مسايل منطقه اي را بسيار منطقي و مثبت خواند.