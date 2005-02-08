روحاني: طرحهاي مربوط به امنيت منطقه بايد توسط كشورهاي منطقه مورد گفت وگو قرارگيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، وي مشتركات تاريخي و فرهنگي در كشور را بسيار عميق توصيف نموده و بر تبادلات مردمي و گسترش روابط فرهنگي و علمي تاكيد كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي همكاريهاي دو كشور در زمينه امنيت را مهم خواند و گفت : طرحهاي مربوط به امنيت منطقه بايد توسط كشورهاي منطقه مورد گفت وگو قرارگيرد و ساز وكارهاي مناسب براي تحقق "همكاري جمعي منطقه اي" اتخاذ شود.

شوراي عالي امنيت ملي براي عملي كردن اين استراتژي در منطقه آمادگي همكاري با كشورهاي منطقه را دارد.

دكتر روحاني مذاكرات مذاكرات مستقيم باكو - ايروان براي حل وفصل بحران قره باغ را شيوه اي موثر توصيف نمود و ضمن اعلام آمادگي ايران براي هر نوع كمكي، حل اين بحران را براي توسعه و شكوفايي اقتصادي منطقه لازم دانست.

وي شيوه نظامي براي حل مساله قره باغ را رد نموده و تصريح كرد: كه راه حل عادلانه، مرضي الطرفين، در نظرگرفتن خواست مردم قره باغ از طريق گفت وگوهاي سياسي، راه درست براي عبور از بحران قره باغ است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي محور ترانزيتي شمال - جنوب را محور مهمي براي ايجاد تحول در اقتصاد منطقه دانسته وتاثير آن را در ثبات و امنيت منطقه، اساسي توصيف كرد.

وي تصريح نمود كه هيچ مانعي در توسعه روابط تهران - ايروان وجود ندارد و تعميق هر چه بيشتر اين روابط موجب استحكام بيشتر صلح، ثبات و امنيت در منطقه خواهد شد. 2 كشور نيز اجازه نخواهد داد عوامل خارجي در اين روابط دخالت كنند.

آقاي سركيسيان دبير شوراي امنيت ملي و وزير دفاع ارمنستان در اين ديدار، همكاريهاي ايران وارمنستان را لاينفك امنيت منطقه خواندند و ايجاد يك سيستم امنيتي منطقه اي با مشاركت همه كشورهاي منطقه را اجتناب ناپذيردانستند.

وي ديدار دبيران شوراي امنيت ملي كشورهاي منطقه را براي بررسي سيستم همكاري جمعي خواستار شد.

دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان آمادگي كشورش براي حل وفصل مساله قره باغ در قالب يك مجموعه شامل حل تمام مسايل مورد اختلاف را اعلام نمود و طرح حل وفصل مرحله اي و بخشي را رد كرد.

وي از حمايت ايران براي عضويت ارمنستان در محور ترانزيتي شمال - جنوب تشكر كرده و اين امر را براي كشورش بسيار مهم خواند و گفت : برقراري مسير بين ايران و ارمنستان، موجب اتصال اروپا به كل منطقه و برقراري مسير تا هندوستان خواهد شد.

آقاي سركيسيان به دعوت آقاي دكتر روحاني به ايران سفر نموده و در اين سفر وزير انرژي، معاون وزير امور خارجه و معاون وزير دفاع ارمنستان وي را همراهي مي كنند.